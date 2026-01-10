مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة

ظهرت مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت "برافينار" فستانا طويلا شفافا باللون الأبيض، تميز بأنه بقصة الكب، ومزود بفتحة ساق جريئة.

ونسقت مع الفستان قفازات يد طويلة باللون الأحمر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات بألوان النيود، ما ساهم في منح بشرتها إشراقة طبيعية.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع اللوك حذاء بكعب عال باللون الفضي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط دائرية، وخاتم.

تشتهر مرشحة تايلاند لملكة جمال الكون بإطلالاتها المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجمع بين الفساتين الطويلة والقصيرة والجريئة و اللوك الكاجوال، لتبرز أناقتها وتنوع أسلوبها دائما.