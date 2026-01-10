إعلان

مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة

كتبت- أسماء مرسي:

08:11 م 10/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    برافينار سينج (2)
  • عرض 7 صورة
    برافينار سينج (4)
  • عرض 7 صورة
    برافينار سينج (6)
  • عرض 7 صورة
    برافينار سينج (5)
  • عرض 7 صورة
    برافينار سينج (7)
  • عرض 7 صورة
    برافينار سينج (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت "برافينار" فستانا طويلا شفافا باللون الأبيض، تميز بأنه بقصة الكب، ومزود بفتحة ساق جريئة.

ونسقت مع الفستان قفازات يد طويلة باللون الأحمر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات بألوان النيود، ما ساهم في منح بشرتها إشراقة طبيعية.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع اللوك حذاء بكعب عال باللون الفضي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط دائرية، وخاتم.

تشتهر مرشحة تايلاند لملكة جمال الكون بإطلالاتها المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجمع بين الفساتين الطويلة والقصيرة والجريئة و اللوك الكاجوال، لتبرز أناقتها وتنوع أسلوبها دائما.

برافينار سينج تايلاند ملكة جمال الكون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

تصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة ليلًا
أخبار مصر

تصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة ليلًا
لحظة بلحظة.. نيجيريا 2-0 الجزائر.. أكور أدامز يسجل الثاني للنسور
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. نيجيريا 2-0 الجزائر.. أكور أدامز يسجل الثاني للنسور
محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"
مسرح و تليفزيون

محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"

"لدعم نجله".. 5 صور لظهور زين الدين زيدان في مباراة الجزائر ونيجيريا
رياضة عربية وعالمية

"لدعم نجله".. 5 صور لظهور زين الدين زيدان في مباراة الجزائر ونيجيريا
ماذا يحدث عند تناول الحديد مع فيتامين سي؟
نصائح طبية

ماذا يحدث عند تناول الحديد مع فيتامين سي؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار