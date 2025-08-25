روبي بإطلالة جريئة.. ما سر اختيارها لـ اللون الأبيض؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة روبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "makeyourimage"، فإن الفساتين القصيرة باللون الأبيض تضفي لمسة من الأنوثة والجاذبية على المرأة التي ترتديها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا اللون يجمع بين الأناقة والجاذبية ويناسب جميع الأذواق والمناسبات.

وارتدت روبي فستان قصير كت باللون الأبيض مزينا بالتطريزات بالكامل.

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم وحلق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روبي مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت روبي أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب مع إطلالتها الجريئة.