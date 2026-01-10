إعلان

يصيبك بالسرطان.. طبيب يحذر من تناول الدجاج بهذه الطريقة

كتب : أسماء مرسي

02:00 م 10/01/2026

صورة تعبيرية

يتناول الكثيرون الدجاج بانتظام في نظامهم الغذائي اليومي، لكنه يتحول إلى خطر على الصحة عند طهيه بطريقة غير صحيحة.

الخطر في الحرارة المرتفعة

في هذا الصدد، أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن الخطر لا يكمن في الدجاج ذاته، بل في طرق الطهي العالية الحرارة مثل القلي العميق والشواء على نار مرتفعة جدا.

وأشار إلى أن هذه الأساليب تؤدي إلى تكون مركبات كيميائية مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة، والهيدروكربونات العطرية.

وربطت دراسات علمية هذه المركبات بزيادة خطر الإصابة بالسرطان عند التعرض لها بشكل متكرر.

العلامات التي تشير إلى تكون مواد ضارة

أشار "القيعي" إلى أن احتراق الجلد أو تغير لون اللحم إلى البني الداكن ليس مجرد علامة على تمام الطهي ، بل مؤشر على تكون مواد قد تكون مسرطنة.

طرق الطهي الآمنة

في المقابل، تعد طرق الطهي الهادئة أكثر أمانا، ومنها:

السلق.

الطهي بالبخار.

الشواء في الفرن على درجات حرارة معتدلة.

هذه الطرق تقلل من تكون المركبات الضارة وتحافظ على قيمة الطعام الغذائية.

أهمية الوعي بأسلوب الطهي

كما شدد الطبيب على أن اختيار طريقة الطهي الصحيحة لا يقل أهمية عن نوع الطعام نفسه، اتباع أساليب آمنة يمكن أن يسهم في الحفاظ على الصحة على المدى الطويل.

تناول الدجاج بهذه الطريقة فوائد الدجاج طرق الطهي الآمنة

