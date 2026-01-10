إعلان

سوريا: انقطاع المياه عن مدينة حلب بعد إيقاف "قسد" ضخ مياه الفرات

كتب : مصراوي

09:59 م 10/01/2026

أرشيفية

دمشق - (د ب أ)

قُطعت المياه عن مدينة حلب مساء اليوم السبت بعد إيقاف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضخ مياه نهر الفرات شرق حلب، مما يهدد ملايين الناس في مدينة حلب وريفها بالعطش.

وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان لها، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه: "توقف ضخ المياه من محطة البابيري في ريف حلب الشرقي عند الساعة 5:30 من مساء اليوم، وذلك نتيجة إيعاز مباشر من عناصر عسكرية تابعة لتنظيم قسد".

وأكد بيان وزارة الطاقة أن "محطة البابيري تخضع لسيطرة تنظيم قسد، وتعد المصدر الرئيسي المغذي لمدينة حلب وريفها، وقد أدى توقفها إلى حدوث أضرار مباشرة طالت كامل المحافظة، وانعكست سلبا على حياة المواطنين والخدمات الأساسية".

وحملت وزارة الطاقة السورية "تنظيم قسد المسؤولية الكاملة عن هذا الانقطاع المتعمّد، ونؤكد أن استهداف البنية التحتية الحيوية وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية يُعدّ انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية".

وجاء في بيان الوزارة "التزامنا ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة ضخ المياه وتأمين الخدمات، وندعو الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات التي تمس الأمن الخدمي والإنساني لملايين المواطنين".

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار