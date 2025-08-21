لا تشربه ساخنا.. مشروب يومي قد يلحق ضررا غير متوقع بالمريء

كتبت - نرمين ضيف الله:

قد لا يكون نوع المشروب هو ما يشكّل الخطر، بل درجة حرارته، فتناول المشروبات شديدة السخونة بشكل متكرر، مثل الشاي أو القهوة، قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، أبرزها الضرر المباشر للمريء.

وفيما يلي، نرصد أبرز الأضرار المرتبطة بالمشروبات الساخنة، وفقًا لمواقع Healthshots، Verywell Health، وHealthline:

مخاطر الحرارة المرتفعة على المريء

صنفت منظمة الصحة العالمية المشروبات التي تُستهلك بدرجة حرارة تتجاوز 65 درجة مئوية (149°F) ضمن المواد "المُحتملة التسرطن" للمريء (الدرجة الأولى من التصنيف).

وأظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يشربون يوميًا أكثر من 700 مل من الشاي بدرجة حرارة 60°م، تزيد لديهم احتمالات الإصابة بسرطان المريء بنسبة 90٪ مقارنة بمن يستهلكونه بدرجات حرارة أقل.

ويزداد الخطر بشكل مضاعف عند الدمج بين شرب المشروبات الساخنة والتدخين.

أعراض جانبية أخرى ونصائح للوقاية

التهاب المريء

الحرارة المرتفعة تهيج الغشاء المبطن للمريء بشكل متكرر، وقد تؤدي إلى التهابات مزمنة تستدعي تدخلًا طبيًا.

تلف براعم التذوق

المشروبات شديدة السخونة قد تضعف حاسة التذوق، وتسبب حروقًا في اللسان والشفتين، بل أحيانًا "حرقة" في المعدة.

الارتجاع المعدي المريئي

لمن يعانون من ارتجاع الحمض، تؤدي الحرارة العالية إلى تفاقم الأعراض وظهور تشنجات مؤلمة في المريء.

كيف تحمي نفسك؟

انتظر بضع دقائق حتى تنخفض حرارة المشروبات إلى أقل من 60–65°م قبل شربها.

يمكن أيضًا إضافة الماء البارد أو الحليب لتخفيف الحرارة.

قلّل من الكمية اليومية للمشروبات الساخنة، خاصة الشاي والقهوة.

إذا كنت مدخنًا، احرص على شرب المشروبات بدرجة حرارة معتدلة.

واستشر الطبيب في حال كنت تعاني من أمراض مريئية أو ارتجاع حمضي.

