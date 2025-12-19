فواكه قد تساعد في خفض ضغط الدم في فصل الشتاء.. تناولها فورًا

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تزداد شكاوى مرضى ارتفاع ضغط الدم، نتيجة انقباض الأوعية الدموية وتأثر الدورة الدموية بالبرد، ما يدفع الأطباء إلى التحذير من إهمال النظام الغذائي خلال هذه الفترة.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، medicalxpress، يشدد خبراء التغذية على أن الالتزام بنظام غذائي صحي خلال الشتاء لا يقل أهمية عن العلاج الدوائي، خاصة أن بعض الفواكه غنية بعناصر تساهم في خفض ضغط الدم طبيعيًا، مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة والألياف.

فواكه تساعد على خفض ضغط الدم

من أبرز الفواكه التي ينصح بتناولها خلال فصل الشتاء

- البرتقال واليوسفي

يحتويان على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين C، ما يساعد على توازن السوائل في الجسم وتحسين مرونة الأوعية الدموية.

- الرمان

يُعد من أقوى الفواكه الداعمة لصحة القلب، إذ يساهم في تقليل تصلب الشرايين وتحسين تدفق الدم، ما ينعكس إيجابًا على ضغط الدم.

- الموز

غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تقليل تأثير الصوديوم في الجسم، وهو عنصر أساسي لمرضى الضغط المرتفع.

- التفاح

يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة التي تساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم تدريجيًا.

- الكيوي

تشير دراسات غذائية إلى أن تناوله بانتظام يساعد في خفض ضغط الدم بفضل احتوائه على مركبات فعالة ومضادات أكسدة.

لماذا يزداد ضغط الدم في الشتاء؟

يوضح الأطباء أن ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء يعود إلى:

- انقباض الأوعية الدموية بسبب البرودة.

- قلة النشاط البدني.

- زيادة الوزن نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة.

- التوتر واضطراب النوم.

نصائح لمرضى الضغط في الشتاء

إلى جانب تناول الفواكه، ينصح الأطباء بـ:

التقليل من الملح في الطعام.

ممارسة نشاط بدني خفيف بانتظام.

شرب كميات كافية من المياه.

الحفاظ على دفء الجسم.

الالتزام بالعلاج الموصوف ومتابعة قياس الضغط.