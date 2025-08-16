نسخة منها.. 20 صورة أثارت الجدل لشبيهة جورجينا العربية

كتب - محمود عبده:

في الوقت الذي ضجت فيه مواقع التواصل بخبر خطوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، خطفت ريما العنزي، المعروفة بلقب "شبيهة جورجينا"، الأضواء مجددا بتعليق ساخر استوقف متابعيها.

وعلى موقع التيك توك، تفاعلت ريما بعدما وجه لها أحد المتابعين سؤالا حول رأيها في الحدث، لترد بروحها الساخرة التي اعتادها الجمهور:"أنا من زمان قايلة لكم كريستيانو مو ستايلي، ولو ما عزمني على عرسه، والله لأزعل وأسوي له بلوك".

من هي ريما العنزي؟

إليك أبرز المعلومات عن ريما، وفقًا لما كشفت عنه خلال مشاركاتها على التيك توك.

- ريما العنزي، عارضة أزياء.

- تبلغ من العمر 24 عامًا.

- تمتلك حضورًا قويًا على مواقع التواصل، حيث يتابعها أكثر من 12 ألف شخص على إنستجرام.

- يتابعها 164.4 ألف متابع على تيك توك.

- لمع اسمها بداية عام 2024 بعدما نشرت مقطعًا على "تيك توك" تقلد فيه إطلالة شهيرة لجورجينا، ما دفع المتابعين إلى تسميتها بـ"شبيهة جورجينا".