نسخة منها.. 20 صورة أثارت الجدل لشبيهة جورجينا العربية

07:00 م السبت 16 أغسطس 2025
    20 صورة أثارت الجدل لشبيهة جورجينا العربية
    أبرز المعلومات عن ريما العنزي
    إطلالة جذابة لـ ريما
    أطلق عليها المتابعين شبيهة جورجينا
    تبلغ من العمر 24 عامًا
    تمتلك حضورًا قويًا على مواقع التواصل
    ريما العنزي عارضة أزياء
    ريما العنزي
    ريما بفستان باللون الوردي
    ريما بفستان جذاب
    ريما
    شبيهة جورجينا العربية
    لمع اسمها بداية عام 2024
    معلومات عن ريما العنزي
    معلومات لا تعرفها عن ريما العنزي
    أبرز إطلالات ريما
    نشرت مقطع على تيك توك تقلد فيه جورجينا
    يتابعها 164.4 ألف متابع على تيك توك
    يتابعها أكثر من 12 ألف شخص على إنستجرام
    من هي ريما العنزي؟
كتب - محمود عبده:

في الوقت الذي ضجت فيه مواقع التواصل بخبر خطوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، خطفت ريما العنزي، المعروفة بلقب "شبيهة جورجينا"، الأضواء مجددا بتعليق ساخر استوقف متابعيها.

وعلى موقع التيك توك، تفاعلت ريما بعدما وجه لها أحد المتابعين سؤالا حول رأيها في الحدث، لترد بروحها الساخرة التي اعتادها الجمهور:"أنا من زمان قايلة لكم كريستيانو مو ستايلي، ولو ما عزمني على عرسه، والله لأزعل وأسوي له بلوك".

من هي ريما العنزي؟

إليك أبرز المعلومات عن ريما، وفقًا لما كشفت عنه خلال مشاركاتها على التيك توك.

- ريما العنزي، عارضة أزياء.

- تبلغ من العمر 24 عامًا.

- تمتلك حضورًا قويًا على مواقع التواصل، حيث يتابعها أكثر من 12 ألف شخص على إنستجرام.

- يتابعها 164.4 ألف متابع على تيك توك.

- لمع اسمها بداية عام 2024 بعدما نشرت مقطعًا على "تيك توك" تقلد فيه إطلالة شهيرة لجورجينا، ما دفع المتابعين إلى تسميتها بـ"شبيهة جورجينا".

@rm.i247 الرد على @21 #ريما_العنزي ♬ الصوت الأصلي - ريما العنزي☀️

ريما العنزي جورجينا رودريجز شبيهة جورجينا
