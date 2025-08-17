مخيفة ومفترسة.. 10 صور لـ أغرب 7 حيوانات في العالم

كتبت- شيماء مرسي

عالم الحيوان مليء بالمفاجآت والمخلوقات التي تبدو غريبة جدا لدرجة يصعب تصديقها، نظرا لخصائصها الجسدية الغريبة.

وفيما يلي، إليك أغرب 7 حيوانات في العالم، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

قرش العفريت

يطلق عليه أيضا اسم "الأحفورة الحية"، ويتميز بجسم طويل ومسطح وفك يمتد للخارج، ويوجد في أعماق المحيط وله مظهر مخيف.

ظباء السايغا

يعيش هذا الحيوان في آسيا الوسطى، وله أنف كبير وغريب ومنتفخ يساعده على تصفية الغبار من الهواء وتنظيم درجة حرارة الجسم.

أخطبوط دامبو

مخلوق شاحب اللون يبدو مثل الدمية، يتميز بزعانفه الكبيرة الشبيهة بالأذنين، ويعيش هذا الحيوان في أعماق المحيط، ولا يمتلك أكياس حبر كغيره من الأخطبوطات.

الخلد ذو الأنف النجمي

يمتلك 22 زائدة وردية على شكل نجمة حول أنفه، ويتمتع بحاسة لمس قوية، حيث يمكنه تحديد موقع طعامه وتناوله في غضون ثواني، مما يجعله من أسرع الكائنات آكلة للطعام في الطبيعة.

فوسا

هذا الحيوان المفترس الشبيه بالقطط يعيش في مدغشقر، ويتميز بمرونته وقوته رغم صغر حجمه.

أوكابي

يطلق عليه اسم "زرافة الغابة"، وموطنه الأصلي في وسط أفريقيا، وبالإضافة إلى ذلك، فإن جسمه شبيه بالزرافة وأرجله شبيهة بأرجل الحمار الوحشي.

سوط العقرب

يتسم بمظهره المخيف، ويستخدم ذيله الطويل لتخويف الحيوانات المفترسة.

