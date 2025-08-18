كيف تساعد القهوة على جذب المال وطرد الطاقة السلبية؟

كتبت- شيماء مرسي

القهوة ليست مشروب يومي بل تحمل طاقات خاصة يمكن أن تساعد على جذب المال وطرد الطاقة السلبية.

ومن جانبها، أوضحت خبيرة الأبراج والطاقة إيمان خير في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن القهوة تمتلك ذبذبات قوية تسهم في تنقية الأجواء المحيطة بالإنسان وفتح مسارات جديدة للوفرة والازدهار المالي.

وكشفت خبيرة الطاقة مجموعة طرق للقهوة يمكن من خلالها جلب الطاقة الإيجابية والمال، وهي كالآتي:

-غسل اليدين بالقهوة يوميا، لجلب الطاقة الإيجابية وطرد السلبية.

-إعداد اسكراب طبيعي للجسم عن طريق خلط القهوة والملح، لإزالة طاقة التعطيل والوفرة المالية وطرد الطاقات السلبية.

-قبل تناول أول كوب قهوة في الصباح، يجب التركيز وتمنى أمنية محددة تتعلق بمبلغ مالي معين لمدة أسبوع.

علامات الطاقة السلبية

-الخمول المفرط.

-فقدان الطاقة بالرغم من الحصول على عدد ساعات نوم كافية.

-الأرق.

-التشتت.

-فقدان الشغف.

-الإحساس بالضيق والحزن.

-شحوب الوجه.

-تساقط الشعر.

-انتشار الحبوب في منطقة الوجه.

-اشتهاء تناول الأطعمة المالحة أو السكريات.

