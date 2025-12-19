علامات تكشف إصابتك بتورم القدمين في الشتاء.. لا تتجاهلها

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يعاني كثيرون من مشكلات صحية قد تبدو بسيطة في ظاهرها، إلا أنها تحمل دلالات خطيرة في بعض الأحيان، ومن أبرزها تورم القدمين، الذي لا يجب التعامل معه على أنه عرض عابر، خاصة إذا تكرر أو استمر لفترة طويلة.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، medicalxpress، أن تورم القدمين خلال فصل الشتاء قد يكون ناتجًا عن قلة الحركة، أو ضعف الدورة الدموية بسبب البرودة، إلا أن تجاهله قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات صحية كامنة، مثل أمراض القلب أو الكلى أو اضطرابات الأوعية الدموية.

علامات لا يجب تجاهلها

1- انتفاخ واضح في القدمين أو الكاحلين، خاصة في نهاية اليوم.

2- بقاء أثر الإصبع على الجلد بعد الضغط عليه لعدة ثوانٍ.

3- الشعور بثقل أو شد في القدمين وصعوبة ارتداء الحذاء.

4- تغيّر لون الجلد إلى الأزرق أو الأرجواني مع برودة ملحوظة.

5- الإحساس بألم أو تنميل عند المشي أو الوقوف.

6- جفاف الجلد وتشققاته في بعض الحالات.

لماذا يزداد التورم في فصل الشتاء؟

يرجع الأطباء زيادة حالات تورم القدمين في الشتاء إلى عدة أسباب، من بينها:

- الجلوس لفترات طويلة وقلة النشاط البدني.

- انقباض الأوعية الدموية نتيجة البرودة.

- احتباس السوائل في الجسم.

ارتداء أحذية غير مريحة أو ضيقة. كما قد يكون التورم مؤشرًا على الإصابة بأمراض مزمنة، مثل الدوالي، أو اضطرابات الغدة الدرقية، أو أمراض القلب والكلى.

متى يصبح التورم خطرًا؟

يحذر المختصون من تجاهل التورم في الحالات التالية:

إذا ظهر بشكل مفاجئ أو ازداد سوءًا.

إذا كان التورم في قدم واحدة فقط.

إذا صاحبه ألم شديد، أو احمرار وسخونة.

إذا ترافق مع ضيق في التنفس أو ألم في الصدر.

إذا استمر عدة أيام دون تحسن.