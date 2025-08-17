20 صورة تكشف.. أغرب 6 عملات على مر التاريخ

كتبت- شيماء مرسي

اتسمت النقود عبر التاريخ بأشكال وأنماط متعددة، حيث استخدم البشر مجموعة متنوعة من الأدوات لتسهيل التجارة، ومع ذلك، فإن بعض العملات كانت أكثر غرابة من غيرها.

وفيما يلي نرصد لكم أغرب الأشياء التي تم استخدامها كعملة عبر التاريخ، وفقا لموقعي "afriex" و "businessinsider".

أحجار الراي

استخدمت أحجار الراي كعملة في جزر المحيط الهادئ كعملة، وخاصة جزيرة ياب الميكرونيزية، لا يزال يستخدمونها كعملة حتى اليوم.

ويمكن أن يصل قطر هذه الأحجار إلى ١٢ قدم (أي ما يعادل ٣.٦٦ متر) ووزنها عدة أطنان وتنقل بالقوارب.

‍مكعبات الشاي

في الصين القديمة، استخدمت أوراق الشاي المضغوطة كعملة نقدية، وكانت هذه القوالب ملائمة للتجارة لسهولة تخزينها ونقلها، بالإضافة إلى ذلك، تميزت بمتانتها، حيث يمكن استخدامها كوسيلة دفع لسنوات طويلة.

ريش الطيور

في أمريكا الوسطى قبل كولومبوس، استُخدم ريش طيور غريبة، مثل الكيتزال والمكاو، كعملة. وقد قُدّرت هذه الريشات لجمالها وندرتها، وكثيرًا ما كانت تُنسج في أغطية رأس معقدة وغيرها من القطع الاحتفالية.

قواقع الكاوري

استخدمت أصداف الكاوري كعملة في مختلف أنحاء العالم لآلاف السنين، خاصة في قارتي أفريقيا وآسيا، حيث كانت تستخدم لتمثيل المبالغ الصغيرة، وأيضا كزينة أنيقة ورمزا للمكانة الاجتماعية.

الملح

على مر التاريخ، استخدم الملح كعملة في عدة ثقافات، على سبيل المثال، في روما القديمة كان الجنود يدفع لهم أحيانا بالملح.

الأسنان

استخدمت أسنان البشر والحيوانات كعملة في بعض أنحاء العالم، على يسل المثال في بابوا غينيا الجديدة استخدمت أسنان الخنازير البرية كعملة حتى أوائل القرن العشرين.

وفي جزر سليمان، استخدمت أسنان الدلافين والخفافيش كعملة، أما في جزر فيجي، فكانت أسنان حوت العنبر تعتبر من أغلى العملات.

ولا تزال تستخدم أسنان الحيتان في دولة فيجي كهدايا زفاف، وكانت قيمة كل سن تحدد بناء على حجمها.