ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو يوميا قبل النوم؟.. مفاجأة

تناول ثمرة أفوكادو يوميًا، وخصوصًا قبل النوم، يمكن أن يحقق للجسم فوائد صحية مذهلة، بفضل احتوائها على عناصر غذائية مهمة تساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، حسبما ذكر الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

تحسين جودة النوم

وأضاف "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الأفوكادو غني بالمغنيسيوم، وهو معدن يساعد على استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي، مما يقلل من التوتر ويسهم في نوم عميق ومريح.

تنظيم ضغط الدم والتقلصات الليلية

وتابع أن المغنيسيوم، إلى جانب البوتاسيوم، يساهم في تنظيم ضغط الدم، ويقلل من التقلصات العضلية التي قد تتسبب في اضطرابات النوم.

تحفيز إنتاج السيروتونين

وأردف أن ثمرة الأفوكادو تحتوي أيضًا على فيتامين B6، الذي يعزز إنتاج هرمون السيروتونين، المسؤول عن تحسين المزاج وتنظيم النوم.

تثبيت مستويات السكر

وأوضح أن الدهون الصحية والألياف الموجودة في الأفوكادو تعمل على تثبيت مستويات السكر في الدم أثناء الليل، مما يمنع الشعور بالجوع أو الانزعاج خلال النوم.

فوائد صحية أخرى

وبيّن أخصائي التغذية أن فوائد تناول الأفوكادو لا تقتصر على تحسين النوم فقط، بل تمتد إلى تعزيز صحة القلب، بفضل احتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

تحسين الأيض

وأشار إلى أن تناول الأفوكادو ليلًا قد يسهم في تحسين عملية الأيض صباحًا، لا سيما لدى من يعانون من مقدمات السكري، حيث يساعد الجسم على معالجة الدهون بشكل أكثر كفاءة.

الشعور بالشبع

وأكد أن الأفوكادو يمنح شعورًا طويلًا بالشبع، مما يقلل من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية في وقت متأخر من الليل.

تحذيرات ومخاطر محتملة

ورغم هذه الفوائد، نبه صلاح إلى وجود بعض التحذيرات المرتبطة بتناول الأفوكادو يوميًا، أبرزها خطر زيادة الوزن، نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية عالية 160 سعرة لكل 100 جرام.

مشكلات هضمية محتملة

وتابع أن الإفراط في تناول الأفوكادو قد يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي لبعض الأشخاص، خاصة من يعانون من متلازمة القولون العصبي، إذ قد يؤدي إلى الانتفاخ أو الغازات أو الإسهال.

تداخلات دوائية

وأردف أن وجود فيتامين K في الأفوكادو قد يتعارض مع فعالية بعض أدوية سيولة الدم، مثل "الوارفارين"، لذا يجب على من يتناولون هذه الأدوية استشارة الطبيب.