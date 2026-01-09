إعلان

بعد ظهوره في دولة التلاوة.. من هو الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني؟

كتب : أحمد العش

10:17 م 09/01/2026

القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف

تصدر القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف منصات التواصل ومحركات البحث بعد ظهوره المميز في الحلقة الـ17 من برنامج "دولة التلاوة"، إذ خطف الأضواء بقراءته العطرة التي أسرت قلوب المشاهدين، مما أثار فضول الجمهور للتعرف أكثر على حياته ومسيرته.

ويرصد مصراوي في هذا التقرير التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل من هو الشيخ محمد ايوب عاصف البريطاني؟ وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.

الملايين تتساءل: من هو الشيخ محمد أيوب عاصف؟

ولد "محمد أيوب عاصف" في بريطانيا لأب باكستاني وأم مغربية، ولم يتحدث العربية في صغره، وبدأ حفظ القرآن على يد والدته التي كانت تقرأ له سورًا قصيرة، ثم استكمل الحفظ مع جده من جهة والدته، الذي كان يحفظ القرآن كاملاً وشجعه على المضي في تعلمه وحفظه.

وأشار "عاصف"، إلى أن والده وجده لاحظا موهبته في تلاوة القرآن، وكان لهما دور كبير في دعمه وتشجيعه منذ صغره.

ولم يقتصر شغفه على القرآن فقط، بل كان لاعب كرة قدم واعدًا، إذ انضم لفريق أشبال أرسنال الإنجليزي في سن الـ15 ولعب معهم مباراتين، قبل أن تنتقل أسرته إلى القاهرة بسبب سفر والده إلى مصر.

وبعد وصوله إلى مصر وجد نفسه بين خيارين إما أن يستكمل مسيرته كلاعبًا لكرة القدم أو أن يختار أن يكون قارئًا للقرآن الكريم، ولكنه، على حد قوله، اختار أن يكون قارئًا للقرآن الكريم وأن يتعلم من مدرسة التلاوة المصرية.

ويعتبر محمد عاصف، أحد أشهر القراء الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، ويتابعه الملايين من رواد تلك المنصات، كما أنه واحدًا من أكثر القراء الشباب تأثيرًا في النشأ نظرًا لتمتعه بحنجرة ذهبية وصوت يأسر القلوب.

