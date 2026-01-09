يلعب النظام الغذائي دورا مهما في صحة القلب، بما في ذلك المشروبات، ويجهل البعض أن هناك بعض الأنواع الإفراط في تناولها يتسبب في زيادة سرعة ضربات القلب، ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة تهدد صحتك.

ووفقا لموقع "clevelanclinic"، إليك أهم المشروبات التي يجب الحد من تناولها، لأنها تزيد من سرعة ضربات القلب.

مشروبات الطاقة

تشكل مشروبات الطاقة الخطر الأكبر نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين والسكريات، بالإضافة إلى منبهات أخرى مسموح بها قانونا مثل التورين والغوارانا والجنسنغ، يمكن لهذا المزيج القوي أن يؤثر على القلب ويسبب عدم انتظام ضربات القلب، ويرفع ضغط الدم، وفي حالات نادرة، يسبب نوبات قلبية خطيرة، حتى لدى الشباب الأصحاء.

يحتوي مشروب الطاقة الواحد على كمية من الكافيين تعادل عدة أكواب من القهوة، وغالبا ما يتجاوز الحد اليومي الموصى به، خاصة للمراهقين.

وتعمل مكونات مثل التورين والغوارانا المستخدمه في مشروبات الطاقة على تعزيز تأثيرات الكافيين، ما يزيد الضغط على القلب.

القهوة والشاي

الإفراط في تناول القهوة والشاي أكثر من الحد المسموح، وهو بحد أقصى ٤٠٠ مليجرام من الكافيين يوميا، يؤدي إلى خفقان القلب والقلق وزيادة معدل ضربات القلب، خاصة عند الأفراد الذين لديهم حساسية للكافيين.

المشروبات السكرية والمشروبات الغازية:

يرتبط الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحلاة بالسكر بزيادة الوزن والسمنة وداء السكري من النوع الثاني، التي تعد من عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، كما ربطت بعض الدراسات بين المشروبات السكرية والمحلاة صناعيا وزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

الكحوليات

يؤدي الاستهلاك المفرط في تناول الكحوليات إلى ارتفاعا مؤقتا أو مزمنا في معدل ضربات القلب، وارتفاع في ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب.

متى يجب التوجه إلى الطبيب؟

- الشعور بخفقان في القلب.

- الشعور بالدوار.

- ألم الصدر غير المحتمل.

- صعوبة التنفس.

- ارتفاع في ضغط الدم.

