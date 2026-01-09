التجاعيد ليست مجرد آثار للزمن، فقد تكون مؤشرات صحية خفية، وأظهرت دراسات حديثة أن التجاعيد حول العينين يمكن أن تعطي إشارات مبكرة عن الخرف وألزهايمر، بحسب ما ذكره تقرير "ديلي ميل".

إشارات مبكرة عن الخرف وألزهايمر

في الدراسة الأولى، اعتمد الباحثون على البيانات الصحية لـ195 ألف شخص فوق الستين عاما من "البنك الحيوي البريطاني" على مدار 12 عاما.

ووجدوا أن الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم أكبر من عمرهم الفعلي كانوا أكثر عرضة بنسبة 61% لتطور الخرف، حتى بعد ضبط عوامل مثل التدخين والتعليم والنشاط البدني.

أما الدراسة الثانية، فقد ركزت على صور 600 شخص من كبار السن في الصين باستخدام تقنيات رقمية متقدمة، وأظهرت أن التجاعيد العميقة والمتعددة حول العينين تضاعف خطر ضعف القدرات الإدراكية.

كما وجدت أن كل سنة إضافية يبدو فيها الشخص أكبر من عمره الفعلي ترتبط بزيادة خطر التدهور الإدراكي بنسبة 10%.

لماذا حول العينين؟

الجلد حول العينين هو الأكثر رقة وحساسية في الجسم، ما يجعله "مرآة مكبرة" للتلف التراكمي الناتج عن العوامل البيئية، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية.

ويؤدي هذا التلف إلى الإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن منخفض الدرجة، والذي يؤثر في الجسم كله ويصل إلى الدماغ، مسرعا شيخوخة الخلايا العصبية.

التجاعيد المبكرة تشير أيضا إلى تراجع كفاءة أنظمة الإصلاح الذاتي مثل إنتاج الكولاجين والدفاعات المضادة للأكسدة، وهي نفسها التي تحمي الدماغ من التلف العصبي.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص المصابين بالسمنة، أو الذين يقضون وقتا طويلا تحت الشمس، أو لديهم استعداد وراثي لألزهايمر، أكثر عرضة لهذا الارتباط.

من المرآة إلى الدماغ

ويشير البروفيسور تشانغ وي، أحد كبار الباحثين، إلى أن "نظرة سريعة في المرآة قد تصبح قريبا فحصا أوليا لصحة الدماغ"، ما يمهد الطريق لاستخدام ملامح الوجه كأداة مبكرة للكشف عن الخرف قبل ظهور العلامات التقليدية.

