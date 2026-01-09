مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 1
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

0 2
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

1 1
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

4 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

0 4
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز السنغال على مالي؟ (كوميك)

كتب : مصراوي

11:02 م 09/01/2026
كتب - يوسف محمد:

تمكن منتخب السنغال اليوم الجمعة الموافق 9 يناير الجاري، من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب مالي، بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا.

وبهذه النتيجة ضمن منتخب السنغال التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار، في اللقاء المقرر إقامته غدا السبت.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أغادير الكبير"، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فوز منتخب السنغال على مالي اليوم، وإمكانية مواجهة منتخب مصر في نصف نهائي البطولة، حال حقق الفراعنة الفوز غدا على حساب كوت ديفوار.

ويمكنكم متابعة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فوز منتخب السنغال على حساب مالي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

"غائب منذ 57 عاما".. إبراهيم دياز يسجل رقما تاريخيا في أمم أفريقيا

تنتظر الفائز من مصر وكوت ديفوار.. موعد مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ربع نهائي أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025 السنغال يفوز على مالي كوميك فوز السنغال على مالي

