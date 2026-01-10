إعلان

متى يكون الصمت أفضل من الرد؟

كتب : نرمين ضيف الله

02:00 ص 10/01/2026

الصمت الذكي

ليس كل موقف يحتاج إلى إجابة، وأحيانًا يكون الصمت أذكى وأقوى من أي رد، لأنه يحميك من الانفعال ويجنبك تصعيدًا لا طائل منه.

إليك أفضل النصائح وفق "Psychology Today".

عند الغضب الشديد

إذا كنت غاضبًا أو منزعجًا، فالرد في هذه اللحظة غالبًا يكون اندفاعيًا الصمت المؤقت يمنحك فرصة للهدوء والتفكير قبل اتخاذ موقف قد تندم عليه لاحقًا.

أمام الاستفزاز المتعمّد

بعض الأشخاص يسعون لاستفزازك فقط لإثارة رد فعل تجاهلهم والصمت يسحب منهم قوة التأثير ويُنهي الجدل دون خسائر.

عندما لا يُقدَّر رأيك

إذا لاحظت أن الطرف الآخر لا يستمع أو يستهين بكلامك، فالصمت هنا يحفظ كرامتك ويجنّبك جدالًا غير مثمر.

في النزاعات التي لا تستحق الطاقة

ليس كل خلاف يستحق النقاش. أحيانًا يكون الصمت اختيارًا واعيًا لتوفير طاقتك النفسية والتركيز على ما هو أهم.

عندما يكون الرد سيؤذي العلاقة

في بعض المواقف، الرد يزيد التوتر أو يجرح الطرف الآخر الصمت المؤقت يفتح بابًا لحوار أهدأ لاحقًا.

عندما يكون الصمت رسالة بحد ذاته

أحيانًا يعبر الصمت عن الرفض، أو عدم القبول، أو وضع حدود واضحة دون الدخول في مواجهة مباشرة.

الصمت الذكي متى يكون الصمت أفضل عند الغضب الشديد

