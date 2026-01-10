إعلان

كيف تضع حدودًا صحية دون الشعور بالذنب؟

كتب : نرمين ضيف الله

01:00 ص 10/01/2026

الشعور بالذنب

وضع الحدود ليس أنانية كما يعتقد البعض، بل هو سلوك صحي يحمي طاقتك النفسية ويحافظ على توازنك العاطفي، خاصة في العلاقات اليومية والعمل.

إليك 5 خطوات لوضع حدود وفق Psychology Today.

افهم أن الحدود حق وليست تقصيرًا

من الطبيعي أن تقول لا عندما يتجاوز الآخرون قدرتك أو وقتك. تذكّر أن احترام احتياجاتك لا يعني إهمال الآخرين، بل يساعدك على العطاء دون استنزاف.

كن واضحًا وبسيطًا في التعبير

الحدود الواضحة تقلل سوء الفهم لا تحتاج إلى تبرير طويل أو أعذار مبالغ فيها، بل عبّر بهدوء عما يناسبك وما لا يناسبك.

لا تفسّر رفضك كذنب

الشعور بالذنب غالبًا نابع من الخوف من إزعاج الآخرين ذكّر نفسك أن مشاعرهم مسؤوليتهم، أما راحتك النفسية فهي مسؤوليتك.

التزم بحدودك ولا تتراجع

التراجع المتكرر يربك الآخرين ويجعلك تشعر بعدم الراحة الالتزام بهدوء وحزم يساعد من حولك على تقبّل حدودك مع الوقت.

اختر التوقيت والأسلوب المناسبين

طريقة قولك لا تقل أهمية عن القرار نفسه اختر وقتًا مناسبًا، وتحدّث بنبرة هادئة ومحترمة دون انفعال.

مارس التعاطف مع نفسك

تشعر بعدم الارتياح في البداية، وهذا طبيعي. مع الممارسة، ستلاحظ أن وضع الحدود يقلل التوتر ويزيد احترامك لذاتك.

