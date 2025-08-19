من مطبخك.. 3 مشروبات لتنظيف القولون بطرق طبيعية

كتبت- نرمين ضيف الله:

يبحث الكثيرون عن مشروبات طبيعية لتنظيف القولون بطرق طبيعية تعزز من وظائفه.

ومن خلال بعض المشروبات الطبيعية البسيطة من مطبخك، يمكنك دعم حركته الطبيعية وتحسين الإخراج والتخلص من السموم الزائدة، بأسلوب لطيف وآمن، وفقا لموقع "EatingWell".

ماء بذور الشيا

بذور الشيا غنية بالألياف، وعند نقعها في الماء تتحول إلى جيل ملطف يدعم حركة الأمعاء ويخفف الإمساك. كما تساعد في الشعور بالشبع وتنظيم سكر الدم، وبالتالي تعمل على تطهير القولون بلطف.

عصير الألو فيرا والليمون

مزيج الألو فيرا والليمون يعد لطيفًا على القولون ومليئًا بمضادات الأكسدة والمكونات الملينة، ويساعد على تخفيف الالتهاب وتعزيز حركة الأمعاء بطريقة طبيعية.