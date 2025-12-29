إعلان

تحدث في البطن.. علامة تحذيرية قد تكشف أمراضا خطيرة

كتب : مصراوي

04:00 م 29/12/2025

تعببيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتفاخ البطن من المشكلات الشائعة لدى العديد من الأشخاص، وغالبا ما يتعامل معها الأشخاص على أنها انتفاخ قولون، ولكنها يمكن أن تكون إنذار على أمراض خطيرة.

وبحسب موقع healthline، إليك الأمراض التي يمكن أن تكون كامنة وراء انتفاخ البطن الدائم.

سرطان المبيض

يعتبر الانتفاخ من الأعراض الرئيسية الناتجة عن الإصابة بسرطان المبيض، خاصة عند اقترانه بأعراض أخرى مثل ألم الحوض، وصعوبة تناول الطعام، وكثرة التبول.

أنواع أخرى من السرطان

الانتفاخ المستمر أيضا عرضا لأنواع السرطان التي تصيب الجهاز الهضمي، مثل سرطان البنكرياس أو القولون أو المعدة.

أمراض الكبد

يشير الانتفاخ إلى تراكم السوائل أو ما يعرف بالاستسقاء، الناتج عن أمراض الكبد مثل تليف الكبد.

الفشل الكلوي

من أكثر الأعراض التي تكشف خطر الفشل الكلوي، احتباس السوائل وعادة ما يكون في البطن والأطراف.

متى يجب زيارة الطبيب؟

من المهم استشارة الطبيب عند استمرار الانتفاخ لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، أو إذا كان الانتفاخ مصحوب بأعراض أخرى مثل فقدان الوزن غير المبرر، وتغيرات في عادات التبرز مثل الإمساك أو الإسهال، والتعب المستمر، ووجود دم في البراز، أو فقدان الشهية.

اقرأ أيضا:

تظهر أثناء تناول الطعام.. احذر علامة تكشف الإصابة بكوفيد

تناول الوجبات الخفيفة أمام التلفزيون.. هل يزيد الوزن؟

علامات في العين تكشف إصابتك بالسكري.. لا تهملها

رعشة اليد المفاجئة قد تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

حسام موافي يكشف ويحذر من أعراض الأنيميا

أسباب انتفاخ البطن أمراض خطيرة سرطان القولون الفشل الكلوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
عاجل.. مفاجآت بالجملة في التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام أنجولا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد