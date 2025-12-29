انتفاخ البطن من المشكلات الشائعة لدى العديد من الأشخاص، وغالبا ما يتعامل معها الأشخاص على أنها انتفاخ قولون، ولكنها يمكن أن تكون إنذار على أمراض خطيرة.

وبحسب موقع healthline، إليك الأمراض التي يمكن أن تكون كامنة وراء انتفاخ البطن الدائم.

سرطان المبيض

يعتبر الانتفاخ من الأعراض الرئيسية الناتجة عن الإصابة بسرطان المبيض، خاصة عند اقترانه بأعراض أخرى مثل ألم الحوض، وصعوبة تناول الطعام، وكثرة التبول.

أنواع أخرى من السرطان

الانتفاخ المستمر أيضا عرضا لأنواع السرطان التي تصيب الجهاز الهضمي، مثل سرطان البنكرياس أو القولون أو المعدة.

أمراض الكبد

يشير الانتفاخ إلى تراكم السوائل أو ما يعرف بالاستسقاء، الناتج عن أمراض الكبد مثل تليف الكبد.

الفشل الكلوي

من أكثر الأعراض التي تكشف خطر الفشل الكلوي، احتباس السوائل وعادة ما يكون في البطن والأطراف.

متى يجب زيارة الطبيب؟

من المهم استشارة الطبيب عند استمرار الانتفاخ لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، أو إذا كان الانتفاخ مصحوب بأعراض أخرى مثل فقدان الوزن غير المبرر، وتغيرات في عادات التبرز مثل الإمساك أو الإسهال، والتعب المستمر، ووجود دم في البراز، أو فقدان الشهية.

