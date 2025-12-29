يمكن لبعض الأطعمة الصحية أن تمنح جسمك العديد من الفوائد للقلب والدماغ، لكن إذا كنت محبي تناول سمك السردين، فيجب عليك التعرف على فوائده.

وأكد موقع هيلث لاين الطبي، أن سمك السردين له فوائد عديدة للقلب والدماغ، بفضل احتواءه على أحماض أوميجا-3 الدهنية الضرورية لوظائف الدماغ والقلب والمناعة.

كما تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية، على تقليل الالتهابات المزمنة، كما أنه غني بالكالسيوم وفيتامين د، ما يعزز صحة العظام ويقلل خطر الهشاشة.

ليس هذا فحسب، يساعد السردين على زيادة المادة الرمادية في الدماغ، بفضل أحماض أوميجا 3، وقد يقي من بعض الاضطرابات العصبية.

أما بالنسبة إلى القلب، يساهم تناول السردين بانتظام في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين ضغط الدم ونسب الدهون.

كما يساعد السردين على دعم صحة الأعصاب وبناء العضلات، خاصة لدى كبار السن، بفضل فيتامين ب12 والبروتين.

اقرأ أيضا:

تظهر أثناء تناول الطعام.. احذر علامة تكشف الإصابة بكوفيد

تناول الوجبات الخفيفة أمام التلفزيون.. هل يزيد الوزن؟

علامات في العين تكشف إصابتك بالسكري.. لا تهملها

رعشة اليد المفاجئة قد تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

حسام موافي يكشف ويحذر من أعراض الأنيميا



