علامات خفية وغير مؤلمة تدل على الإصابة بسرطان الفم

كشف طبيب الأورام الروسي الدكتور إيليا بوستينسكي أن سرطان الغشاء المخاطي للفم يعد من أكثر أنواع الأورام عدوانية، لذا يسهم التشخيص المبكر للسرطان في الشفاء سريعا.

ويمكن أن تظهر الأورام الخبيثة في أجزاء مختلفة من تجويف الفم، وغالبا ما تصيب اللسان، وقاع الفم، والغشاء المخاطي للخد، واللثة، والحنك، وفقا لموقع "life".

وفي المرحلة المبكرة من المرض قد يلاحظ المريض وجود عقيدات غير مؤلمة أو تقرحات سطحية أو شقوق لا تستجيب للعلاج التقليدي.

وأشار طبيب الأورام إلى أن أعراضة مثل الحرقة أو الوخز في الفم أثناء الأكل يجب أن تنبه الشخص وتدفعه لمراجعة الطبيب.

وإذا لم يتحسن الوضع بعد أسبوعين من العلاج الموصوف، يُنصح باستشارة طبيب أورام لإجراء فحص دقيق، بما في ذلك دراسة مورفولوجية، مما يتيح تحديد الورم الخبيث في مرحلة مبكرة.

ووفقا له، يتيح التشخيص المبكر علاج سرطان الفم بنجاح في أكثر من 90٪ من الحالات مع الحفاظ على وظائف الفم. أما في المراحل المتقدمة، وخاصة المرحلتين الثالثة والرابعة، فينخفض معدل بقاء المرضى لمدة خمس سنوات إلى 23–42٪. وتشير الإحصاءات إلى أن الكشف المبكر قد يمنع ما يصل إلى 80٪ من وفيات سرطان الفم.

ويحدد الطبيب عدة عوامل تسهم في تطور سرطان الفم، منها:

العادات السيئة: التدخين وإدمان الكحول، خاصة عند الجمع بينهما.

سوء النظافة: ضعف صحة الفم، والالتهابات، والعدوى.

الأمراض المزمنة: تسوس الأسنان، وإصابات الغشاء المخاطي الناتجة عن التسوس أو أطقم الأسنان منخفضة الجودة.

الحالات التي تسبق السرطان: الطلاوة البيضاء والحمراء، والقرح المزمنة، وتشققات الشفاه.

لذا يعتبر الكشف عن هذه الحالات وعلاجها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى التخلص من العادات السيئة، يمثل تدابير فعالة للوقاية من سرطان الفم.

