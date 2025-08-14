ما تأثير تناول اللحوم الحمراء على الدماغ؟

كشفت دراسة حديثة أن دمج اللحوم الحمراء في نظام غذائي عالي الجودة لا يحسن فقط من كفاية العناصر الغذائية الأساسية لصحة الدماغ مثل الزنك، السيلينيوم، فيتامين B12، والكولين، بل يسهم أيضًا في تحسين تنوع ميكروبات الأمعاء.

يشير الباحث الرئيسي، ساميتينجايا داكال، إلى أن الرسالة الصحية يجب أن تركز على بناء نظام غذائي متكامل وصحي يشمل اللحوم الحمراء قليلة الدهون، بدلاً من استبعادها تمامًا، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

استخدم الباحثون بيانات من مشروع الأمعاء الأمريكي، الذي يدرس ميكروبيوم الأمعاء، وشملت الدراسة حوالي 5 آلاف شخص قُسموا إلى أربع فئات بناءً على مؤشر التغذية الصحية واستهلاك اللحوم الحمراء.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الجودة، سواء كانوا يتناولون اللحوم الحمراء أم لا، يحافظون على وزن صحي، ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن مستهلكي اللحوم الحمراء في هذه الفئة استفادوا بشكل أكبر من حيث تلبية احتياجاتهم من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الدماغ.

كما كشفت الدراسة عن وجود علاقة قوية بين جودة النظام الغذائي والصحة النفسية، ارتبطت درجات مؤشر الأكل الصحي الأعلى بانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض مثل الاكتئاب، اضطراب ما بعد الصدمة، والاضطراب ثنائي القطب، بالإضافة إلى، التنوع الميكروبي القوي في الأمعاء والنظام الغذائي الصحي الذي يشمل اللحوم الحمراء.

