"ما ترميهوش".. خبيرة طاقة تكشف سر الاحتفاظ بالضرس بعد الخلع

كتبت- أسماء مرسي:

حذرت خبيرة علم طاقة المكان سونيا الحبال من ترك الضرس المخلوع عند طبيب الأسنان، مشيرة إلى أن هذا التصرف له تأثيرات طاقية سلبية، وفقا لعلم طاقة المكان.



هل يؤثر خلع السن على الطاقة؟

أوضحت "سونيا" أن خلع السن أو وقوعه يؤثر في الطاقة الشخصية بغض النظر عن الطريقة التي تم بها فقدانه، قائلة: "سواء وقع السن لوحده أو اتخلع عند الطبيب، النتيجة واحدة، وهو أن هناك خلخلة في الطاقة".



لا تترك السن عند الطبيب

شددت "خبيرة علم الطاقة" على ضرورة عدم ترك الضرس المخلوع عند الطبيب، قائلة: "مفيش حاجة اسمها نخلع الضرس ونرميه عند الدكتور، لازم تاخديه معاكي، السنّ جزء من الجسم ويحمل جزءا من الطاقة الشخصية، ولهذا يجب توديعه بطقس خاص".



وتابعت: "هناك طقسا شعبيا قديما كان يُمارس عند خلع الأسنان، والناس كانوا يرددون ياشمس ياشموسة، خدي سنة العروسة، وهاتي لنا سنة جديدة".



وأشارت إلى أن هذا الطقس ليس مجرد عادة شعبية، بل يحمل دلالات طاقية عميقة، إذ يُعبر عن رغبة في التجديد والاستعداد لاستقبال طاقة جديدة، ما يُسهم في تعزيز طاقة الاستقبال والتحول الإيجابي والتوازن في حياة الإنسان.



كيف تتعامل مع الضرس المخلوع؟

قدمت خبيرة الطاقة مجموعة من الطرق التي يمكن اتباعها بعد خلع السن، مشيرة إلى أن التعامل الواعي معه يُسهم في تعزيز الطاقة الإيجابية، وتشمل:

التعبير عن الامتنان للضرس والتحدث إليه برفق، تقديرا للدور الذي أداه داخل الجسد.

دفنه في الأرض كنوع من إعادة الاتصال بعناصر الطبيعة، أو رميه في البحر مع نية واضحة للتجدد وفتح صفحة جديدة.

يسهل تجاهلها.. احذر 5 أعراض مبكرة لـ سرطان المرارة



علامة خفية على الأظافر تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة