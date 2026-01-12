بعد قفزة الذهب اليوم.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية لراغبي الاستثمار



كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة خلال تعاملات اليوم الاثنين، أول جلسات الأسبوع بالبورصات العالمية، وزاد الجرام في السوق المحلي بنحو 60 جنيهًا حتى الآن.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير أسعار السبائك "BTC" بالمصنعية للراغبين في الاستثمار في الذهب:

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 6960 جنيهًا للجرام، خلال تعاملات لليوم، وهو يستخدم في صناعة السبائك.

وكانت شركة BTC رفعت سعر مصنعيتها على السبيكة الذهب وزن جرام واحد، إلى 185 جنيها للجرام، في شهر اكتوبر الماضي، بحسب بيانات الشركة السابقة، ليكون سعر السبيكة الجرام اليوم نحو 7145 جنيها.

وحددت الشركة مصنعيتها على السبيكة ووزنها 2.5 جرام، نحو 110 جنيهات للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 17675 جنيها.

وتبلغ سعر المصنعية على السبيكة وزن 5 جرامات نحو 85 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 35225 جنيها.

وحددت الشركة المصنعية على السبيكة ووزنها 10 جرامات نحو 82 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 70420 جنيها.

وبلغ سعر المصنعية على السبيكة وزن 20 جراما نحو 80 جنيها للجرام، وليكون بذلك سعر السبيكة نحو 140800 جنيه.

وحددت الشركة المصنعية على السبيكة وزن 31.1 جرام، نحو 79 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر المصنعية نحو 218912.9 جنيه.

وبلغت قيمة المصنعية على السبيكة ووزن 50 جراما نحو 77 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نخو 351850 جنيها.

وحددت الشركة سعر المصنعية على السبيكة وزن 100 جرام نحو 70 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 703000 جنيه.

وشركة "بي تي سي"، هي إحدى شركات مجموعة إيجيبت جولد المتخصصة في مجال صناعة الذهب منذ 85 عاما، بحسب موقع الشركة، والمتخصصة في تجارة سبائك وعملات ذهبية تبدأ من 1 جرام وحتى 1000 جرام، مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين المصرية.