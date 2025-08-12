"حط في بطنك بطيخة صيفي".. قصة مثل مصري شهير

كتب - محمود عبده:



تعتبر الأمثال الشعبية من الثوابت التي تتداولها الألسنة يوميا، وتحافظ على حضورها في الثقافة والمجتمع عبر الأجيال، ومن بين هذه الأمثال الشهيرة، يبرز مثل "حط في بطنك بطيخة صيفي".



لذا نستعرض لكم القصة الكاملة وراء هذا المثل الشعبي، وفقًا لما أوضحه الكاتب سيد خالد في كتابه "قصص الأمثال".



أصل المثل

يقال عادة "حط في بطنك بطيخة صيفي" لشخص يشعر بالشك أو القلق حيال أمر ما، بهدف نزع ذلك التوتر وإضفاء نوع من الطمأنينة والراحة النفسية عليه.



ويفسر سيد خالد سبب اختيار "البطيخة الصيفي" تحديدا في هذا المثل، بأن البطيخ في فصل الصيف يعتبر من الفواكه المرطبة والمنعشة التي تساعد على تهدئة الجسم، لذلك يعكس المثل دعوة رمزية لتهدئة الأعصاب والاسترخاء.

