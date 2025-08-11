10 صور.. حكاية أول ماكينة "ATM" في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

في 27 يونيو 1967، تم تركيب أول جهاز صراف آلي في فرع بنك باركليز بلندن، أتاح للعملاء سحب ما يصل إلى 10 جنيهات إسترلينية في المرة الواحدة.

انتشر الجهاز بشكل سريع، وغير طريقة تقديم الخدمات المصرفية بشكل جذري. حيث أتاح للناس إمكانية سحب الأموال في أي وقت، حتى خارج أوقات عمل البنوك الرسمية، وفقا لموقعي "Medium" و"Barclays".

مخترع ماكينة الـ ATM

يعود الفضل في اختراع هذه الآلة إلى جون شيبارد-بارون، المخترع الاسكتلندي.

في ستينيات القرن الماضي، شعر بالإحباط عندما وصل متأخرا إلى البنك وأغلق أبوابه، فكر في إمكانية سحب النقود بسهولة كما يشتري الناس ألواح الشوكولاتة من آلات البيع، ما ألهمه لابتكار هذا الجهاز.

كيف كان جهاز الصراف الآلي الأول؟

تم تركيب أول جهاز صراف آلي في بنك باركليز في لندن في 27 يونيو 1967، وكان يختلف كثيرا عن الأجهزة الحديثة، فلم تكن بطاقات الصراف الآلي مصنوعة من البلاستيك، بل كانت تعتمد على قسائم ورقية مع رمز سري (PIN) للأمان.

اقترح شيبارد-بارون في البداية رقما سريا مكونا من ستة أرقام، لكن زوجته كارولين أقنعته بأن أربعة أرقام فقط يمكن تذكرها بسهولة، وهكذا، استقر على الرقم السري المكون من أربعة أرقام حتى يومنا هذا.

وبفضل هذا الجهاز، أصبحت الخدمات المصرفية متاحة على مدار الساعة، ما منح الناس حرية ومرونة أكبر في إدارة أموالهم.

