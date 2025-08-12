ما أسباب زيادة إصابة النساء بمرض الزهايمر؟

التغيرات الهرمونية التي تمر بها المرأة خلال حياتها تؤدي دورا محوريا في زيادة خطر إصابتها بمرض الزهايمر.

وفقا لموقع "سي بي سي" الكندي، إليك أسباب زيادة إصابة النساء بمرض الزهايمر:

العوامل الهرمونية والإنجابية

النساء اللاتي يتمتعن بفترة خصوبة أطول يكن أقل عرضة للإصابة بالزهايمر، كما أن إنجاب طفل إلى ثلاثة أطفال يقلل من خطر الإصابة بالمرض.

سن انقطاع الطمث

انقطاع الطمث المبكر قبل سن الأربعين، من عوامل الخطر الرئيسية، لذا، من الضروري العلاج الهرموني المناسب لهؤلاء النساء لتجنب نقص الهرمونات الذي قد يزيد من التدهور المعرفي.

العلاج بالإستروجين

العلاج بالإستروجين، سواء عبر الحبوب أو اللصقات، له تأثير وقائي على الأعصاب، خاصة أن مستويات هذا الهرمون تتراجع بشكل طبيعي مع انقطاع الطمث.

إزالة المبيضين

إزالة المبيضين قبل سن الخمسين عامل خطر كبير، وتُعرف باسم "انقطاع الطمث المُستحث جراحيًا".

