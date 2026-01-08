يتناول الكثيرون الدجاج بانتظام في نظامهم الغذائي اليومي، لكنه يتحول إلى خطر على الصحة عند طهيه بطريقة غير صحيحة.

الخطر في الحرارة المرتفعة

في هذا الصدد، أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن الخطر لا يكمن في الدجاج ذاته، بل في طرق الطهي العالية الحرارة مثل القلي العميق والشواء على نار مرتفعة جدا.

وأشار إلى أن هذه الأساليب تؤدي إلى تكون مركبات كيميائية مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة، والهيدروكربونات العطرية.

وربطت دراسات علمية هذه المركبات بزيادة خطر الإصابة بالسرطان عند التعرض لها بشكل متكرر.

العلامات التي تشير إلى تكون مواد ضارة

أشار "القيعي" إلى أن احتراق الجلد أو تغير لون اللحم إلى البني الداكن ليس مجرد علامة على تمام الطهي ، بل مؤشر على تكون مواد قد تكون مسرطنة.

طرق الطهي الآمنة

في المقابل، تعد طرق الطهي الهادئة أكثر أمانا، ومنها:

السلق.

الطهي بالبخار.

الشواء في الفرن على درجات حرارة معتدلة.

هذه الطرق تقلل من تكون المركبات الضارة وتحافظ على قيمة الطعام الغذائية.

أهمية الوعي بأسلوب الطهي

كما شدد الطبيب على أن اختيار طريقة الطهي الصحيحة لا يقل أهمية عن نوع الطعام نفسه، اتباع أساليب آمنة يمكن أن يسهم في الحفاظ على الصحة على المدى الطويل.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة