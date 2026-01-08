يلعب النظام الغذائي دورا هاما في صحة الجسم، ويمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض بما في ذلك سرطان الكبد، وذلك بشكل أساسي من خلال المساهمة في حالات مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والالتهابات.

تشمل الأطعمةالمرتبطة بزيادة خطر الإصابة، وفقا لما ذكره "nationalcancerinstitute"، ما يلي:

اللحوم الحمراء والمعالجة:

يرتبط الإفراط في تناول اللحوم الحمراء مثل (لحم البقر، ولحم الضأن) واللحوم المعالجة مثل، (النقانق، والهوت دوج، واللحوم الباردة) التي تعمل على زيادة خطر الإصابة بالسرطان وذلك لأن غالبًا ما تكون هذه اللحوم غنية بالدهون المشبعة، وتحتوي على مواد مسرطنة تتكون أثناء الطهي على درجات حرارة عالية أو الحفظ مثل النترات، لذا لا يفضل الإفراط في تناولها.

الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر المضاف:

يمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك السكريات المضافة مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، والسكروز، وما إلى ذلك الموجودة في المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والحلوى والمعجنات، التي تؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد (مرض الكبد الدهني غير الكحولي)، كما يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد على المدى البعيد.

الأطعمة المقلية والدهنية:

تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، مثل البطاطس المقلية والوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المعلبة، تهدد صحة الكبد كما تعيق أداء وظائفه، وتؤدي مع مرور الوقت إلى الإصابة بالتهاب وتليف الكبد.

الحبوب المكررة:

تعتبر الحبوب المُكررة الموجودة في الخبز الأبيض، والأرز الأبيض، والعديد من حبوب الإفطار، خالية من الألياف والعناصر الغذائية، ما يسبب ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، وهو عامل خطر للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي ويزبد من مشكلات الكبد الخطيرة بما في ذلك السرطان.

الأطعمة المالحة:

يساهم تناول كميات كبيرة من الصوديوم، في احتباس السوائل، ما يزبد من خطر تلف الكبد، وغيرها من المشكلات الخطيرة.

