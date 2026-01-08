بالرغم من أن الفاكهة تعد وجبة خفيفة صحية، فإن بعض أنواعها ينصح بعدم دمجها مع أصناف أخرى، لأن ذلك يسبب تدمير المعدة ومشكلات الجهاز الهضمي.

وفيما يلي، نرصد لكم الفواكه التي لا يجب دمجها معا، وفق ما كشف موقع "هيلث".

البطيخ مع الفواكه الأخرى

يجب تجنب تناول البطيخ مع الشمام والكنتالوب، وذلك لأنه يهضم أسرع من الفواكه الأخرى.

كما يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، لذا لا يهضم جيدا عند تناوله مع الفواكه الأخرى.

الفواكه النشوية مع الغنية بالبروتين

يجب تجنب تناول الفواكه النشوية مثل الموز الأخضر مع الفواكه الغنية بالبروتين كالجوافة والمشمش المجفف والكيوي والأفوكادو والتوت الأسود، لأن هذا الدمج قد يكون ضارا، إذ يحتاج الجسم إلى بيئة حمضية لهضم البروتينات وبيئة قلوية لهضم النشويات.

الفواكه الحمضية مع الحلوة

لا ينبغي أبدا الجمع بين الفواكه الحمضية مثل الجريب فروت والفراولة والتفاح والرمان والخوخ، مع الفواكه الحلوة كالموز، حيث أن ذلك يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي والغثيان والحموضة والصداع.

البابايا والليمون

يسبب مزج البابايا والليمون في الإصابة بفقر الدم أو اضطراب مستوى الهيموجلوبين، كما إنه قد يكون خطيرا جدا على الأطفال.

