يعاني الكثيرون في فصل الشتاء، من تراجع المزاج والشعور بالحزن المستمر، وهو ما يعرف بالاضطراب العاطفي الموسمي أو الاكتئاب الشتوي.

وتشير الدراسات إلى أن نقص المغنيسيوم قد يزيد من حدة هذه الأعراض، بما في ذلك فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، اضطرابات النوم، الإفراط في تناول الطعام، وحتى الشعور باليأس، بحسب موقع Times of India.

ما هو المغنيسيوم؟

المغنيسيوم معدن أساسي لتنظيم الحالة المزاجية، إذ يلعب دورا في إنتاج السيروتونين، المعروف باسم "هرمون السعادة"، ويساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

انخفاض مستوياته يرتبط باضطرابات عقلية مثل الاكتئاب، لذلك يعد إدخال أطعمة غنية بالمغنيسيوم في النظام الغذائي خطوة مهمة لمواجهة كآبة الشتاء.

3 أطعمة غنية بالمغنيسيوم

1- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو المتوسط على 58 ملغ من المغنيسيوم، أي ما يعادل 14٪ من القيمة اليومية، ويزود الجسم بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لصحة الدماغ ووظائفه العصبية.

2- السبانخ

الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ مخزن غني بالمغنيسيوم، ويمكن إدراجها في السلطات، الكاري، أو الأطباق المقلية للحصول على دفعة غذائية شتوية.

3- البامية

البامية ليست غنية بالمغنيسيوم فحسب، بل تساعد أيضا على موازنة السكر وضغط الدم.

وكوب واحد من البامية الخام يحتوي على 57 ملج من المغنيسيوم "14٪ من DV" بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة