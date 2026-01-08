إعلان

غنية بالماغنسيوم.. 3 خضروات تناولها ليلاً تقلل التوتر وتحسن النوم

كتب - محمود عبده:

08:00 م 08/01/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعاني الكثيرون في فصل الشتاء، من تراجع المزاج والشعور بالحزن المستمر، وهو ما يعرف بالاضطراب العاطفي الموسمي أو الاكتئاب الشتوي.

وتشير الدراسات إلى أن نقص المغنيسيوم قد يزيد من حدة هذه الأعراض، بما في ذلك فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، اضطرابات النوم، الإفراط في تناول الطعام، وحتى الشعور باليأس، بحسب موقع Times of India.

ما هو المغنيسيوم؟

المغنيسيوم معدن أساسي لتنظيم الحالة المزاجية، إذ يلعب دورا في إنتاج السيروتونين، المعروف باسم "هرمون السعادة"، ويساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

انخفاض مستوياته يرتبط باضطرابات عقلية مثل الاكتئاب، لذلك يعد إدخال أطعمة غنية بالمغنيسيوم في النظام الغذائي خطوة مهمة لمواجهة كآبة الشتاء.

3 أطعمة غنية بالمغنيسيوم

1- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو المتوسط على 58 ملغ من المغنيسيوم، أي ما يعادل 14٪ من القيمة اليومية، ويزود الجسم بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لصحة الدماغ ووظائفه العصبية.

2- السبانخ

الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ مخزن غني بالمغنيسيوم، ويمكن إدراجها في السلطات، الكاري، أو الأطباق المقلية للحصول على دفعة غذائية شتوية.

3- البامية

البامية ليست غنية بالمغنيسيوم فحسب، بل تساعد أيضا على موازنة السكر وضغط الدم.

وكوب واحد من البامية الخام يحتوي على 57 ملج من المغنيسيوم "14٪ من DV" بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة

عنصر المغنيسيوم خضروات أطعمة تحسين النوم تقليل التوتر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
زووم

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
قضية غرق "يوسف محمد".. دفاع المُنقذ: وفاة السباح لا تقع تحت مسؤولية موكلي
حوادث وقضايا

قضية غرق "يوسف محمد".. دفاع المُنقذ: وفاة السباح لا تقع تحت مسؤولية موكلي
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
اقتصاد

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
زووم

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية