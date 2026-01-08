إعلان

احترس.. برودة الأطراف علامة على نقص هذا الفيتامين

كتب : شيماء مرسي

05:00 م 08/01/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فيتامين ب12 عنصرا غذائيا هاما يساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي (DNA)، لذا فهو ضروري لوظائف الجسم.

كيف يؤثر نقص فيتامين ب12 على القدمين؟

يؤدي نقص فيتامين ب12 من خلايا الدم الحمراء السليمة إلى صعوبة نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم وهذا يجعلك تشعر بالرعشة وبرودة القدمين، وفقا لـ "health"

أسباب نقص فيتامين ب12

يحدث نقص فيتامين ب12 إذا لم تتناول كمية كافية منه أو إذا لم يمتص جسمك هذا الفيتامين، وفقا لـ "webmd".

علامات أخرى لـ نقص فيتامين ب12

-ضبابية الدماغ.

-تشوش الذهن.

-خدر اليدين.

-ضعف العضلات.

-الشعور بالتعب.

-الدوار.

-العدوى.

-ألم اللسان.

-خفقان القلب.

-فقر الدم.

-تقرحات الفم.

-مشكلات الجهاز الهضمي.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة

فيتامين ب12 فيتامينات برودة الأطراف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح يوسف محمد
حوادث وقضايا

قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح يوسف محمد
إعلام عبري: روسيا تجلي دبلوماسييها بشكل عاجل من إسرائيل
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: روسيا تجلي دبلوماسييها بشكل عاجل من إسرائيل
"بين اتهامات التعمد والإنكار".. القصة الكاملة لدهس "جنى" أمام مدرسة بالشروق
حوادث وقضايا

"بين اتهامات التعمد والإنكار".. القصة الكاملة لدهس "جنى" أمام مدرسة بالشروق
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
اقتصاد

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
ميار الببلاوي: انتقدت شيرين عبدالوهاب لهذا السبب وهيفاء وهبي ملكة الأنوثة
زووم

ميار الببلاوي: انتقدت شيرين عبدالوهاب لهذا السبب وهيفاء وهبي ملكة الأنوثة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية