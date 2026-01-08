فيتامين ب12 عنصرا غذائيا هاما يساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي (DNA)، لذا فهو ضروري لوظائف الجسم.

كيف يؤثر نقص فيتامين ب12 على القدمين؟

يؤدي نقص فيتامين ب12 من خلايا الدم الحمراء السليمة إلى صعوبة نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم وهذا يجعلك تشعر بالرعشة وبرودة القدمين، وفقا لـ "health"

أسباب نقص فيتامين ب12

يحدث نقص فيتامين ب12 إذا لم تتناول كمية كافية منه أو إذا لم يمتص جسمك هذا الفيتامين، وفقا لـ "webmd".

علامات أخرى لـ نقص فيتامين ب12

-ضبابية الدماغ.

-تشوش الذهن.

-خدر اليدين.

-ضعف العضلات.

-الشعور بالتعب.

-الدوار.

-العدوى.

-ألم اللسان.

-خفقان القلب.

-فقر الدم.

-تقرحات الفم.

-مشكلات الجهاز الهضمي.

