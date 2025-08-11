أسوأ موجة حارة تبدأ الثلاثاء.. كيف تحمي نفسك من ضربة الشمس؟

تتعرض البلاد لأسوأ موجة حارة منذ بداية الصيف، تبدأ الثلاثاء المقبل وتستمر لمدة 72 ساعة، مع تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة على مختلف الأنحاء، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية عبر نشرتها اليومية.

ووفقًا للتوقعات، تتخطى درجات الحرارة في القاهرة حاجز 40 درجة مئوية نهارًا، بينما تصل في محافظات جنوب الصعيد إلى 47 درجة مئوية، وسط دعوات للمواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

إرشادات الأرصاد

أوصى خبراء الطقس بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحًا حتى 4 عصرًا، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون، واستخدام قبعات الرأس، مع الإكثار من شرب المياه، وتجنب الأطعمة الحارة أو المشروبات الغنية بالكافيين.

تحذيرات وزارة الصحة

وفي السياق ذاته، شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب مضاعفات الطقس الحار، خاصة خطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، باعتبارهما من الحالات الصحية الخطيرة في فصل الصيف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن الإجهاد الحراري يحدث بسبب فقدان الجسم للسوائل والأملاح، وتظهر أعراضه في صورة صداع، دوخة، تعرق غزير، تشنجات عضلية، شحوب الجلد، وغثيان، مع ارتفاع حرارة الجسم إلى نحو 38 درجة مئوية، وينصح في هذه الحالة بنقل المصاب لمكان بارد، وتزويده بالسوائل، وتبريد جسمه بكمادات الماء.

وبين أن ضربة الشمس، فهي حالة طارئة تهدد الحياة، تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم فوق 40 درجة مئوية، وتظهر أعراضها في جفاف الجلد، توقف التعرق، احمرار الجلد، هذيان، فقدان وعي، أو نوبات تشنج، وتستلزم هذه الحالة تبريد الجسم فورًا ونقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى.

نصائح إضافية:

ودعا إلى إغلاق النوافذ نهارًا، وتهوية المنازل ليلًا، واستخدام المراوح أو أجهزة التبريد، وتجنب ترك الأطفال أو كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية، مع طلب المساعدة الطبية فور ظهور أعراض خطيرة.

واختتم "عبدالغفار" بالتأكيد على جاهزية المستشفيات ووحدات الطوارئ في جميع المحافظات لاستقبال الحالات، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإرشادات حفاظًا على سلامتهم خلال هذه الموجة الحارة.

