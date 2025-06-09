تحميك من مرض السكري.. 5 فواكه تقوي مناعتك

كتبت- رودينا ضوه:

يعتقد البعض أن مرضى السكري يجب أن يتجنبوا الفواكه تمامًا بسبب احتوائها على السكريات الطبيعية، لكن الحقيقة أن هناك أنواع من الفواكه يمكن أن تكون جزءًا مهمًا من النظام الغذائي لمريض السكري.

ووفقًا لموقع health إليك فواكه مفيدة لمرضى السكري:

1- التوت

التوت من أكثر الفواكه المغذية التي يمكنك تناولها، فهو ليس غنيًا بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، بل ربطت الأبحاث أيضًا بين تناول التوت وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وجدت أن تناول التوت قد يساعد في تقليل مستويات الأنسولين والسكر في الدم بعد الوجبات.

2- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي ثبتت فائدتها لمرضى السكري، أظهرت 24 دراسة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة ارتبطت بتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، مقارنة بالأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات أو الدهون المتعددة غير المشبعة.

3- الحمضيات

الحمضيات مثل البرتقال، خيارًا جيدًا لمرضى السكري، فهي لا تتميز فقط بمؤشر جلايسيمي منخفض، وهو مقياس لمدى سرعة أو بطء ارتفاع مستوى السكر في الدم عند تناول طعام ما، بل إنها غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد في تقليل الالتهابات ودعم التحكم الصحي في مستوى السكر في الدم، ويحتوي البرتقال على مؤشر جلايسيمي منخفض يبلغ 43 هذا يعني أن تأثير البرتقال على سكر الدم سيكون أقل مقارنة بالفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل البطيخ .

4- التفاح

التفاح فاكهة أخرى منخفضة المؤشر الجلوكوزي، وهي غنية بالعناصر الغذائية المهمة للتحكم في مرض السكري، توفر التفاحة متوسطة الحجم حوالي 5 جرامات من الألياف، بما في ذلك الألياف القابلة للذوبان، مما يؤخر امتصاص السكر في مجرى الدم.

5- الرمان

يرتبط تناول الرمان بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك خفض ضغط الدم، ومستويات السكر في الدم، والكوليسترول، وتحسين مقاومة الأنسولين.

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