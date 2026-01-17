إعلان

إنذار بالجلطة.. جمال شعبان يحذر من علامة لا يجب تجاهلها

كتب : مصراوي

03:30 م 17/01/2026

الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود عبده:

حذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، من خطورة الجلطات، واصفا إياها بأنها واحدة من أخطر الحالات الطبية الطارئة، لافتا أن الجلطة تحدث عندما يحدث انسداد مفاجئ في أحد الشرايين، ما يمنع وصول الدم والأكسجين إلى القلب أو المخ، وهو ما قد يهدد حياة المريض إذا لم يتم التدخل بسرعة.

وأوضح شعبان، في تصريحات تلفزيونية، أن الجلطات ترتبط بعدة عوامل رئيسية، منها ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، ارتفاع الكوليسترول، التدخين، السمنة، قلة الحركة، بالإضافة إلى التوتر والإجهاد الشديد.

وأكد أن الإهمال في متابعة هذه العوامل يزيد من احتمالات الإصابة بشكل كبير.

أما عن أعراض الجلطة، فأشار إلى أنها قد تتجلى على شكل ألم شديد بالصدر، ضيق في التنفس، تعرق غزير، أو ضعف مفاجئ في أحد جانبي الجسم، صعوبة في الكلام، وفقدان التوازن في حالات جلطة المخ.

وشدد على أن الدقائق الأولى حاسمة، وأن التوجه الفوري إلى المستشفى يمكن أن ينقذ الحياة ويحد من المضاعفات الخطيرة.

وفي إطار الوقاية، أكد الدكتور شعبان على أهمية المتابعة الطبية المنتظمة، الالتزام بنمط حياة صحي، تجنب التدخين، والحفاظ على ضغط الدم وسكر الدم ضمن المعدلات الطبيعية، كخطوات أساسية لتقليل خطر الإصابة بالجلطات.

اقرأ أيضا:

كيف تخسر 3 كيلو جرامات في 7 أيام؟ خطوات بسيطة بنتائج فعالة

علامة تظهر فجأة على الجلد تدل على الإصابة بمرض السكري

أمراض يشير إليها سيلان اللعاب أثناء النوم.. اعرف السر

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟

قبل رمضان.. أسرار تخزين الدجاج واللحوم بشكل آمن وصحي

الدكتور جمال شعبان علامات تدل على الجلطة أسباب الجلطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لا نلوم إلا أنفسنا".. علاء مبارك يشيد بتنظيم المغرب لأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"لا نلوم إلا أنفسنا".. علاء مبارك يشيد بتنظيم المغرب لأمم أفريقيا
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان حدائق "تلال الفسطاط" بمصر القديمة
أخبار العقارات

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان حدائق "تلال الفسطاط" بمصر القديمة
موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
مصراوى TV

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
ياسر جلال ينشر فيديو مع آيتن عامر وهما يغنيان في كواليس"كلهم بيحبوا مودي"
زووم

ياسر جلال ينشر فيديو مع آيتن عامر وهما يغنيان في كواليس"كلهم بيحبوا مودي"
"انفجر السخان وتسرب الغاز".. تفاصيل مأساوية لمصرع 5 أشقاء ببنها
أخبار المحافظات

"انفجر السخان وتسرب الغاز".. تفاصيل مأساوية لمصرع 5 أشقاء ببنها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا