كتب - محمود عبده:

حذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، من خطورة الجلطات، واصفا إياها بأنها واحدة من أخطر الحالات الطبية الطارئة، لافتا أن الجلطة تحدث عندما يحدث انسداد مفاجئ في أحد الشرايين، ما يمنع وصول الدم والأكسجين إلى القلب أو المخ، وهو ما قد يهدد حياة المريض إذا لم يتم التدخل بسرعة.

وأوضح شعبان، في تصريحات تلفزيونية، أن الجلطات ترتبط بعدة عوامل رئيسية، منها ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، ارتفاع الكوليسترول، التدخين، السمنة، قلة الحركة، بالإضافة إلى التوتر والإجهاد الشديد.

وأكد أن الإهمال في متابعة هذه العوامل يزيد من احتمالات الإصابة بشكل كبير.

أما عن أعراض الجلطة، فأشار إلى أنها قد تتجلى على شكل ألم شديد بالصدر، ضيق في التنفس، تعرق غزير، أو ضعف مفاجئ في أحد جانبي الجسم، صعوبة في الكلام، وفقدان التوازن في حالات جلطة المخ.

وشدد على أن الدقائق الأولى حاسمة، وأن التوجه الفوري إلى المستشفى يمكن أن ينقذ الحياة ويحد من المضاعفات الخطيرة.

وفي إطار الوقاية، أكد الدكتور شعبان على أهمية المتابعة الطبية المنتظمة، الالتزام بنمط حياة صحي، تجنب التدخين، والحفاظ على ضغط الدم وسكر الدم ضمن المعدلات الطبيعية، كخطوات أساسية لتقليل خطر الإصابة بالجلطات.

اقرأ أيضا:

كيف تخسر 3 كيلو جرامات في 7 أيام؟ خطوات بسيطة بنتائج فعالة

علامة تظهر فجأة على الجلد تدل على الإصابة بمرض السكري

أمراض يشير إليها سيلان اللعاب أثناء النوم.. اعرف السر

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟

قبل رمضان.. أسرار تخزين الدجاج واللحوم بشكل آمن وصحي



