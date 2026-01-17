هل تتم مجاملة المغرب تحكيميًا في أمم أفريقيا؟.. الركراكي يعلق

تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن اتهام التحكيم بمجاملة منتخب بلادها، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب المغرب نظيره السنغالي، في التاسعة مساء غدا الأحد، في إطار منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال الركراكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السنغال: "عبرت عن رأيي بالنسبة للتحكيم وهو شيء لا يجب أن يؤثر فينا، هناك دائمًا مشاكل تحكيمية وأقول دائمًا للاعبين هل هناك ركلة جزاء أم لا، والناس تتحدث أننا محميون من التحكيم، نحن نركز على أنفسنا في الملعب هناك من يشكو من التحكيم رأينا كوت ديفوار ومصر، وربما هذا بدافع العقلية الأفريقية".

واختتم: "يوجد دائمًا تخوف من التحكيم بعد كل مباراة، هناك أخطاء في كل مسابقة لقد لعبنا في نصف النهائي وكان لنا ركلة جزاء لم نحصل عليها ويوما يكون الخطأ علينا ويومًا لصالحنا، أقول للحكام استمروا في العمل كما يجب علينا أيضًا أن نعمل وعلى الجميع أن يعمل".

اقرأ أيضًا:

قبل مواجهة المغرب والسنغال.. 4 نهائيات خالدة في كأس الأمم الأفريقية



من الدعم لـ"الخلاف".. كيف تحولت العلاقة بين جماهير المغرب ومنتخب مصر؟



