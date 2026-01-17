إعلان

فرز الأصوات في انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ -صور

كتب : إسلام عمار

06:09 م 17/01/2026
كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية في كفر الشيخ، اليوم السبت، فرز الأصوات الانتخابية على مستوى لجان الجزئيات بمكان كل لجنة، وذلك عقب غلق التصويت طبقًا للموعد المحدد.

كانت انتخابات نقابة المحامين في كفر الشيخ أجريت تحت إشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية من خلال لجنة مكونة من المستشار محمد عمرو، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ناصر سلامة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار شريف زغلول أبوزيد، منسقًا عامًا للانتخابات.

وينافس في تلك الانتخابات 36 مرشحًا بينهم 4 مرشحين على مقعد النقيب، و5 مرشحين على مقعد الشباب بينما يجرى الترشح باعداد مختلفة في كل جزئية على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ لاختيار مرشحًا فقط عن كل جزئية منهم.

يذكر أن نتائج فرز الأصوات سوف تجرى بنظام الحصر العددي من كل لجنة انتخابية لتجرى إعلان النتيجة كاملة بمعرفة اللجنة العامة للانتخابات بالنقابة العامة للمحامين.

انتخابات نقابة المحامين كفر الشيخ هيئة النيابة الإدارية

