"الشعب الجمهوري" يصدر بيانًا بشأن رسالة ترامب للرئيس السيسي

أكد حزب الشعب الجمهوري، أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تُعد تقديرًا واضحًا وصريحًا للجهود الحثيثة التي بذلها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، امتدادًا للدور المصري المحوري والثابت في دعم السلم والأمن الإقليميين وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الحزب في بيانه إن قضية السد الإثيوبي بصفة خاصة، ونهر النيل بصفة عامة، ليست محل مساومة أو طرح قابل للتأجيل أو التجزئة، بل تمثل مسألة وجود ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحق الشعب المصري في الحياة والتنمية والأمن الغذائي، وأن النهج المصري القائم على الحوار والتفاهم لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن التمسك الكامل بالحقوق المائية المشروعة والتاريخية لمصر.

وتابع: "كما ينطوي الخطاب على دلالة واضحة أن السياسة الخارجية المصرية، التي تتسم بالاتزان الاستراتيجي والرشادة في المواقف في ظل بيئة أمنية متوترة وسريعة التغير، تحقق أهدافها بنجاح".

وأكد حزب الشعب الجمهوري، دعمه الكامل والثابت للموقف الذي عبرت عنه القيادة السياسية المصرية، وثقته في قدرة الدولة ومؤسساتها الوطنية على إدارة هذا الملف الحيوي بحكمة واتزان وقوة، بما يصون الأمن المائي المصري ويحفظ مقدرات الوطن ويعزز دعائم الاستقرار الإقليمي

