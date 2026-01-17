تبدأ من 24 جنيها.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة
كتب : أسماء مرسي
صورة تعبيرية
مع قرب حلول شهر رمضان 2026، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار ياميش رمضان مثل التمر والمكسرات والبلح، استعدادا لمائدة الإفطار والسحور.
في السطور التالية، إليكم أسعار ياميش رمضان في أربعة متاجر شهيرة، بحسب ما أعلنوا عبر صفحاتهم على موقع "فيسبوك".
حلواني العبد
لوز مقشر 75 جم بسعر 80 جنيها.
بلح المتوكل كيلو جرام بسعر 90 جنيها.
بلح سكري 800 جم بسعر 320 جنيها.
لوز مقشر 150 جم بسعر 162 جنيها.
لوز مقشر 200 جم بسعر 216 جنيها.
بلح سكرى سعودى كيلو جرام بسعر 285 جنيها.
بلح سكوتي 750 جم بسعر 60 جنيها.
بلح مجدول كيلو جم بسعر 80 جنيها.
بلح مجدول 500 جم بسعر 180 جنيها.
بلح مجدول 800 جم بسعر 280 جنيها.
بندق محمص 250 جم بسعر 250 جنيها.
بندق محمص 300 جرام بسعر 360 جنيها.
بندق مقشر 150 جم بسعر 165 جنيها.
تمر هندي الأحلام 300 جم بسعر 70 جنيها.
تين مجفف 300 جم بسعر 360 جنيها.
زبيب 150 جم بسعر 50 جنيها.
جوزهند 300 جم بسعر 180 جنيها.
جوزهند 150 جم بسعر 90 جنيها.
زبيب 300 جم بسعر 100 جنيها.
عين جمل 150 جم بسعر 150 جنيها.
عين جمل 400 جم بسعر 400 جنيها.
فانوس ياميش جامبو بسعر 1870 جنيها
"2 لفة قمر الدين 400 جرام، 750 جرام بلح سكوتي، 300 جرام زبيب، 300 جرام جوزهند مبشور، 300 جرام تمر هندي، 300 جرام مشمشية، 300 جرام قراصيا بالنوي، 150 جرام بندق ني، 150 جرام لوز ني، 100 جرام لوز محمص, 150 جرام عين جمل ني، 150 جرام فسدق محمص، 150 جرام كاشو محمص، 150 جرام بندق محمص".
فانوس ياميش كبير بسعر 1360 جنيها.
"2 لفة قمر الدين 400 جرام، 750 جرام بلح سكوتي، 200 جرام زبيب، 200 جرام جوزهند مبشور، 300 جرام تمر هندي، 300 جرام مشمشية، 300 جرام قراصيا بالنوي، 100 جرام بندق ني، 100 جرام لوز ني، 75 جرام عين جمل مقشر، 150 جرام فستق محمص، 100 جرام كاجو محمص".
فانوس ياميش وسط بسعر 710 جنيها.
"لفة قمر الدين 400 جرام، 750 جرام بلح سكوتي، 150 جرام زبيب، 150 جرام جوزهند مبشور، 300 جرام تمر هندي، 150 جرام مشمشية، 150 جرام قراصيا بالنوي، 75 جرام بندق ني، 75 جرام لوز ني".
فول سودانى مملح 250 جم بسعر 55 جنيها.
قراصيا دون نوى 150 جم بسعر 105 جنيها.
قراصيا نوى 150 جم بسعر 90 جنيها.
قراصيا دون نوى 300 جم بسعر 210 جنيها.
كاجو محمص 150 جم بسعر 45 جنيها.
لوز أمريكاني أبيض 150 جم بسعر 130 جنيها.
لوز أمريكاني أبيض 300 جم بسعر 260 جنيها.
مشمش مجفف 150 جم بسعر 120 جنيها.
مشمش مجفف 200 جم بسعر 147جنيها.
خروب مجروش 400 جم بسعر 50 جنيها.
بلح خضري سعودي 400 جم بسعر 250 جنيها.
شنطة ياميش بسعر 500 جنيها.
"قمر الدين (400 جرام) 1 1 (بلح سكوتي (٧٥٠ جم 1 زبيب ( ١٥٠ جم ) جوز هند مبشور (١٥٠ جم) 1 1 (تمر هندي (٣٠٠ جم 1 قراصيا نوى (١٥٠ جم)".
جوزهند 200 جم بسعر 120 جنيها.
جوزهند 400 جم بسعر 240 جنيها.
كارفور
لوز مقشر 250 جم بسعر 139 جنيها.
عين جمل حلواني 250 جم بسعر 114 جنيها.
كاجو محمص 250 جم بسعر 179 جنيها.
تين جاف 250 جم بسعر 159 جنيها.
جوز هند مطحون فاخر 250 جم بسعر 44 جنيها.
زبيب نباتي كيلو جرام بسعر 219 جنيها.
زبيب ميكس كيلو جرام بسعر 144 جنيها.
زبيب أحمر كيلو جرام بسعر 149 جنيها.
عين جمل حصى 250 جم بسعر 64 جنيها.
قراصيا 250 جم بسعر 62 جنيها.
قمر الدين دراهم الأحلام بسعر 114 جنيها.
سوبيا بودر 250 جم بسعر 24 جنيها.
عرقسوس 250 جم بسعر 24 جنيها.
باكيت تمر هندي بسعر 64 جنيها.
علبة تمر سيوي 700 جم بسعر 119 جنيها.
بلح شامية كيلو جرام بسعر 24 جنيها.
كاجو محمص 200 جم بسعر 219 جنيها.
باكيت بلح شامية البارون 700 جم بسعر 17 جنيها.
تمر الوادي كيلو جرام بسعر 79 جنيها.
باكيت فستق بالقشر 200 جم بسعر 269 جنيها.
علبة تمر مجدول بسعر 274 جنيها.
علبة تمر سكري رطب كيلو جرام بسعر 179 جنيها.
تمر صعيدي 700 جم بسعر 79 جنيها.
هايبر وان
علبة تمر 700 جم بسعر 39.95 جنيها.
بلح ناشف سكوتي كيلو جرام بسعر 32.95 جنيها.
تمر هندي الأحلام أو النخيل بسعر 42 جنيها.
تين سوري مدور 250 جم بسعر 112.95 جنيها.
تمر نجمة سيوة 1600 جم بسعر 94.95 جنيها.
زبيب مصري توب فاليو 250 جم بسعر 49.95 جنيها.
جوز هند 150 جم بسعر 40.95 جنيها.
قمر الدين 400 جم بسعر 94.95 جنيها.
قمر الدين زمردة 400 جم بسعر 55 جنيها.
قراصيا 200 جم بسعر 50.95 جنيها.
عين جمل حصى 250 جم بسعر 64.95 جنيها.
فستق جامبو 150 جم بسعر 129.95 جنيها.
لوز مقشر 150 جم بسعر 85 جنيها.
لوز حصى 250 جم بسعر 89.95 جنيها.
بندق حصى 250 جم بسعر 109.95 جنيها.
عين جمل مقشر 150 جم بسعر 96.95 جنيها.
أبو عوف
عصير قمر الدين 400 جم بسعر 60 جنيها.
لوز محمص 300 جم بسعر 330 جنيها.
فستق محمص 300 جم بسعر 425 جنيها.
قمر الدين 400 جم بسعر 120 جنيها.
بندق بقشره حصى 250 جم بسعر 160 جنيها.
بندق مقشر نى 140 جم بسعر 205 جنيها.
بندق مقشر نى 300 جم بسعر 435 جنيها.
زبيب جولدن مصرى 300 جم بسعر 95 جنيها.
لوز حصى 250 جم بسعر 120 جنيها.
كاجو محمص 300 جم بسعر 325 جنيها.
كاجو محمص 140 جم بسعر 150 جنيها.
عصير برتقال 400 جم بسعر 60 جنيها.
قمر الدين سامو 400 جم بسعر 145 جنيها.
سوبيا 400 جم بسعر 100 جنيها.
بلح القافلة 625 جم بسعر 80 جنيها.
خروب مجروش القافلة 300 جم بسعر 30 جنيها.
عصير قمر الدين 400 جم بسعر 60 جنيها.
بندق محمص 300 جم بسعر 530 جنيها.
بندق محمص 140 جم بسعر 255 جنيها.
بندق مقشر نى 140 جم بسعر 205 جنيها.
بندق مقشر نى 300 جم بسعر 435 جنيها.
قمر الدين 400 جم بسعر 120 جنيها.
بلح محشى لوز 200 جم بسعر 80 جنيها.
تمر مجدول فاخر كيلو جرام بسعر 500 جنيها.
تمر مجدول جامبو كيلو جرام بسعر 595 جنيها.
تمر عجوة المدينة 400 جم بسعر 300 جنيها.
تمر خضري 400 جم بسعر 120 جنيها.
تمر سكرى 400 جم بسعر 130 جنيها.
جوز هند 250 جم بسعر 105 جنيها.
جوز هند 200 جم بسعر 90 جنيها.
