كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 0
17:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

"لا نلوم إلا أنفسنا".. علاء مبارك يشيد بتنظيم المغرب لأمم أفريقيا

كتب : هند عواد

04:26 م 17/01/2026 تعديل في 04:30 م
وجه علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، الشكر لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الخسارة من السنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكتب علاء مبارك، عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات "إكس": "للأسف لم نعتد على ثقافة الاعتراف بالأخطاء، لا نلوم إلا أنفسنا على الخروج من الدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "نشكر الكابتن حسام واللاعبين لأنهم قدموا ما عندهم في حدود الإمكانيات الفنية والإدارية وحظ أوفر لمنتخبنا اليوم أمام منتخب نيجيريا".

واختتم: "يجب أن نشيد بالمجهود المبذول لتنظيم هذه البطولة فتحية خالصة من القلب مع كل الاحترام والتقدير للشعب المغربى الحبيب على حسن الاستقبال وصدق المشاعر".

قبل مواجهة المغرب والسنغال.. 4 نهائيات خالدة في كأس الأمم الأفريقية
من الدعم لـ"الخلاف".. كيف تحولت العلاقة بين جماهير المغرب ومنتخب مصر؟

