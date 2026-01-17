"لا نلوم إلا أنفسنا".. علاء مبارك يشيد بتنظيم المغرب لأمم أفريقيا

وجه علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، الشكر لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الخسارة من السنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكتب علاء مبارك، عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات "إكس": "للأسف لم نعتد على ثقافة الاعتراف بالأخطاء، لا نلوم إلا أنفسنا على الخروج من الدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "نشكر الكابتن حسام واللاعبين لأنهم قدموا ما عندهم في حدود الإمكانيات الفنية والإدارية وحظ أوفر لمنتخبنا اليوم أمام منتخب نيجيريا".

واختتم: "يجب أن نشيد بالمجهود المبذول لتنظيم هذه البطولة فتحية خالصة من القلب مع كل الاحترام والتقدير للشعب المغربى الحبيب على حسن الاستقبال وصدق المشاعر".

اقرأ أيضًا:

قبل مواجهة المغرب والسنغال.. 4 نهائيات خالدة في كأس الأمم الأفريقية

من الدعم لـ"الخلاف".. كيف تحولت العلاقة بين جماهير المغرب ومنتخب مصر؟



