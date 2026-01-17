عصام الحضري يدعم منتخب مصر أمام نيجيريا من المدرجات

حرص حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، على دعم منتخب مصر في مباراة نيجيريا، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وظهر الحضري في مدرجات ملعب "محمد الخامس"، لمتابعة مباراة مصر أمام نيجيريا، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب مصر فقد فرصة المنافسة على لقب النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، بعدما تلقى الهزيمة في نصف نهائي البطولة، بنتيجة هدف دون مقابل أمام السنغال.

وعلى الجانب الآخر، كان منتخب نيجيريا تلقى الهزيمة في نصف النهائي على يد منتخب المغرب، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

