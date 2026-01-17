مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

0 0
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
19:30

أرسنال

عصام الحضري يدعم منتخب مصر أمام نيجيريا من المدرجات

كتب - يوسف محمد:

06:49 م 17/01/2026
حرص حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، على دعم منتخب مصر في مباراة نيجيريا، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وظهر الحضري في مدرجات ملعب "محمد الخامس"، لمتابعة مباراة مصر أمام نيجيريا، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب مصر فقد فرصة المنافسة على لقب النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، بعدما تلقى الهزيمة في نصف نهائي البطولة، بنتيجة هدف دون مقابل أمام السنغال.

وعلى الجانب الآخر، كان منتخب نيجيريا تلقى الهزيمة في نصف النهائي على يد منتخب المغرب، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

أقرأ أيضًا:

حسام حسن يتحدث عن مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

غائب منذ 16 عاما.. ماذا ينتظر منتخب مصر أمام نيجيريا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 نيجيريا.. مرموش يهدر الركلة الثانية للفراعنة
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 نيجيريا.. مرموش يهدر الركلة الثانية للفراعنة
بفستان محتشم مع زوجها.. حنان مطاوع في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" لأول مرة
زووم

بفستان محتشم مع زوجها.. حنان مطاوع في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" لأول مرة
"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
نصائح طبية

"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
محافظ القاهرة يقرر: 10 جنيهات تذكرة موحدة لأتوبيسات معرض الكتاب
أخبار مصر

محافظ القاهرة يقرر: 10 جنيهات تذكرة موحدة لأتوبيسات معرض الكتاب
"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز
رياضة عربية وعالمية

"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز

