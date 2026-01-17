إعلان

اتصالات عراقية تركية لبحث التوترات القائمة بين أمريكا وإيران

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، الأوضاع في المنطقة، ولا سيما التوترات القائمة بين أمريكا وإيران، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن حسين بحث في اتصال هاتفي اليوم مع فيدان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، والزيارة المرتقبة لوزير الخارجية العراقي إلى طهران.

كما استعرض الجانبان مسار الحراك السياسي في العراق، ومستجدات تشكيل الحكومة العراقية، وأهمية دعم الاستقرار السياسي، وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم مصالح دول المنطقة، حسب البيان.

