الأناناس ليس فاكهة لذيذة فحسب، بل تحمل في ثناياها فوائد صحية عديدة بفضل ما تحتويه من فيتامينات وإنزيمات مفيدة للجسم.

غني بالعناصر الغذائية المفيدة

الأناناس مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة والمنغنيز الضروري لصحة العظام والتمثيل الغذائي.

كما يحتوي على فيتامينات B وعدد من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم يوميًا وفق "webmd".

تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات

يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى بروميلين وفلافونويدات تعمل كمضادات أكسدة تساعد الجسم على مواجهة الالتهابات وتقليل الإجهاد التأكسدي الذي يضر الخلايا، مما يدعم صحة الجهاز المناعي.

تحسين عملية الهضم

الإنزيم بروميلين في الأناناس يساعد على تفتيت البروتينات في الجهاز الهضمي، ما يجعل عملية الهضم أكثر سلاسة ويقلل من مشكلات الإمساك أو الانتفاخ.

دعم صحة القلب

الألياف والبوتاسيوم الموجودان في الأناناس يساهمان في تنظيم ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول في الدم، مما يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

دعم صحة العين

الأناناس يحتوي على مضادات أكسدة مثل فيتامين A والبيتا‑كاروتين، وهما مركبان يلعبان دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة النظر وتقليل مخاطر الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.