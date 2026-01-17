مع اقتراب شهر رمضان، تسعى الكثير من ربات البيوت إلى شراء الخضراوات بكميات مناسبة لتوفير الوقت والجهد خلال أيام الصيام، لكن التخزين الخاطئ يؤدي إلى تلف الخضروات بسرعة وزيادة الهدر.

وفيما يلي، مجموعة من الطرق البسيطة والفعالة التي تساعد على الحفاظ على الخضراوات طازجة لأطول فترة ممكنة، مع الحفاظ على قيمتها الغذائية، وفقا لموقع "indiatoday".

لف الخضراوات الورقية بالمناشف الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخس والكزبرة من أكثر الأصناف عرضة للتلف بسبب الرطوبة الزائدة، وللحفاظ عليها، يُنصح بغسلها جيدا وتجفيفها تماما، ثم لفها بمناشف ورقية نظيفة قبل وضعها في وعاء محكم الغلق أو كيس قابل للإغلاق.

تمتص المناشف الرطوبة الزائدة وتمنع التعفن واصفرار الأوراق.

التخزين في علب محكمة داخل الثلاجة

الخضراوات مثل الفلفل الحلو، والفاصوليا، والقرنبيط، والجزر، تدوم لفترة أطول عند حفظها في أوعية تسمح بمرور الهواء، تساعد العلب على تقليل الرطوبة وتبطئ نمو البكتيريا.

تجنب تخزين البصل والبطاطس معا

إحدى الأخطاء الشائعة هي وضع البصل والبطاطس في مكان واحد، البطاطس تطلق رطوبة، بينما يطلق البصل غازات تؤدي إلى تلفهما سريعا، لذا يُفضل حفظ البطاطس في مكان بارد ومظلم، والبصل في كيس شبكي جاف، ما يساعد على إطالة صلاحيتهما لأسابيع.

فصل الطماطم عن الخيار

تفرز الطماطم غاز الإيثيلين الذي يسرع النضج، بينما يتأثر الخيار به سريعا ويفسد، للحصول على أفضل نتائج، تُحفظ الطماطم في درجة حرارة الغرفة، والخيار داخل الثلاجة بعيدا عنها.

استخدام الجرائد لتخزين البامية والفاصوليا

تميل البامية والفاصوليا إلى أن تصبح لزجة عند تعرضها للرطوبة، لفها بورق الجرائد يساعد على امتصاص الرطوبة والحفاظ عليها طازجة لمدة تتراوح بين 10 و12 يوما.

تخزين الأعشاب في الماء مثل باقات الزهور

يمكن إطالة عمر الأعشاب الطازجة مثل الكزبرة والنعناع وأوراق الكاري بقص أطرافها ووضعها في كوب يحتوي على قليل من الماء، مع تغطيتها بكيس بلاستيكي بشكل غير محكم مع تغيير الماء كل يومين يحافظ على نضارتها ولونها الأخضر لمدة تصل إلى أسبوعين.

غسل الخضراوات بماء الخل قبل التخزين

نقع الخضراوات في ماء مخفف بالخل "ملعقة كبيرة لكل لتر ماء" قبل التخزين يساعد على إزالة البكتيريا وبقايا المبيدات، ما يطيل مدة صلاحيتها داخل الثلاجة.

حفظ المشروم في أكياس ورقية

المشروم من الأكلات الحساسة للرطوبة، واستخدام الأكياس البلاستيكية يؤدي إلى تلفه سريعا، الأكياس الورقية تُبقيه جافا وتساعد على الحفاظ عليه لفترة أطول.

تغطية درج الخضراوات بالجرائد

وضع طبقة من ورق الجرائد أو قماش قطني داخل درج الخضراوات في الثلاجة يعمل على امتصاص الرطوبة الزائدة، ويقلل فرص التعفن، ويحافظ على نضارة الخضار بشكل عام.

تجميد الخضراوات غير المستخدمة قريبا

يمكن سلق بعض الخضراوات مثل البازلاء، والذرة، والجزر، والقرنبيط، والسبانخ ثم تجميدها، هذه الطريقة لا تحافظ على الخضار فقط، بل توفر الوقت والجهد أثناء الطهي في رمضان.

