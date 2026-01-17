إعلان

دعم صحة القلب.. 5 فوائد صحية للموز

كتب : نرمين ضيف الله

12:00 م 17/01/2026

الموز

الموز من أكثر الفواكه استهلاكًا في العالم، ليس مذاقه لذيذًا فحسب، بل يقدم أيضًا فوائد صحية مهمة عندما يُدرج في نظامك الغذائي اليومي.

دعم صحة القلب

الموز مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم، وهو معدن مهم يساعد في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب بشكل عام.

يساعد البوتاسيوم أيضًا في التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم، مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم ويُحافظ على مرونة الأوعية الدموية، وفق "webmd".

تحسين عملية الهضم

الموز غني بالألياف، بما في ذلك البكتين والنشا المقاوم في الموز غير الناضج، وهما نوعان من الألياف التي تدعم حركة الأمعاء وتغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يساهم في تحسين الهضم وتقليل مشاكل الإمساك.

تعزيز الطاقة والقدرة على التحمل

الموز يحتوي على كربوهيدرات طبيعية وسكر بسيط قابل للامتصاص سريعًا، مما يجعله وجبة خفيفة ممتازة قبل أو بعد التمارين الرياضية.

كما أن المغنيسيوم والبوتاسيوم يساعدان في تقليل تقلصات العضلات بعد المجهود.

دعم المزاج والدماغ

الموز يحتوي على حمض أميني يسمى تريبتوفان يتحوّل في الجسم إلى السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد في تحسين المزاج والشعور بالسعادة والاسترخاء.

كما تُساهم الفيتامينات والمعادن في دعم الوظائف العصبية.

تقوية المناعة ومقاومة الأمراض

الموز يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف، وتقوية جهاز المناعة، وتقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة عبر محاربة الجذور الحرة.

الموز فوائد الموز يعزز الطاقة

