كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير المباحث، من ضبط سيدة بحوزتها 1000 قرص تامول مخبأة داخل ملابسها الداخلية أثناء إنهاء إجراءات سفرها لأداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وردت معلومات إلى العقيد باسم حجاج، رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي، تفيد اعتزام سيدة تهريب كمية من المخدرات إلى الخارج.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط السيدة، واشتبه رجال المباحث بوجود أشياء مخبأة في ملابسها أثناء التفتيش من قبل الشرطة النسائية، وبالفحص تبين وجود لفافة مخبأة داخل ملابسها الداخلية تحتوي على 1000 قرص تامول تم إفراغها من عبواتها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر المستشار معتز زكريا، رئيس نيابة النزهة، بحبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟