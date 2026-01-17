إعلان

في ملابسها الداخلية.. ضبط 1000 قرص تامول مع مسافرة لأداء العمرة بمطار القاهرة

كتب : مصراوي

06:30 م 17/01/2026

اللواء عبد الناصر موافي

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير المباحث، من ضبط سيدة بحوزتها 1000 قرص تامول مخبأة داخل ملابسها الداخلية أثناء إنهاء إجراءات سفرها لأداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وردت معلومات إلى العقيد باسم حجاج، رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي، تفيد اعتزام سيدة تهريب كمية من المخدرات إلى الخارج.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط السيدة، واشتبه رجال المباحث بوجود أشياء مخبأة في ملابسها أثناء التفتيش من قبل الشرطة النسائية، وبالفحص تبين وجود لفافة مخبأة داخل ملابسها الداخلية تحتوي على 1000 قرص تامول تم إفراغها من عبواتها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر المستشار معتز زكريا، رئيس نيابة النزهة، بحبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

