عندما تسمع عبارة "مجتمع للنساء فقط"، قد يخطر ببالك عمل فني أو فكرة خيالية، لكن في أحد أرياف ولاية تكساس الأميركية، تحولت هذه العبارة إلى واقع ملموس.

هناك، وعلى قطعة أرض تضم 12 منزلا صغيرا، تعيش مجموعة من النساء وفق نمط حياة مختلف، تحكمه قواعد بسيطة أبرزها: لا مكان للرجال، بحسب ما أوردته صحيفة مترو البريطانية.

ويحمل هذا المجتمع اسم "عش الطائر"، وهو مجمع سكني مخصص للنساء فقط، يمتد على مساحة خمسة أفدنة، ويضم مرافق مشتركة تشمل جلسات يوجا، ونوادي قراءة، ومسبحا خاصا، إلى جانب مساحات للاسترخاء والتجمع.

فكرة "عش الطائر" تعود إلى روبين يريان، وهي سيدة أميركية تبلغ من العمر 70 عاما، أرادت إنشاء مساحة آمنة وداعمة للنساء، تقوم على التمكين والتقارب الإنساني، وتشجع على العيش المشترك بعيدا عن الضغوط.

وتصف روبين مجتمعها بقولها: "إنه مدينتنا الفاضلة الصغيرة، نلتقي باستمرار، وكلابنا تجري بحرية في المكان، نحن في الحقيقة مجموعة من الصديقات المقربات".

وبدأت القصة بالصدفة في عام 2022، عندما شرعت روبين في التفكير بخطط تقاعدها، وأدركت أن مدخراتها قد لا تكفي لإعالة نفسها على المدى الطويل.

حينها قررت استثمار ما تملك، فاشترت قطعة أرض مقابل 35 ألف دولار، قبل أن تنفق نحو 100 ألف دولار إضافية من مدخراتها الخاصة لتحويلها إلى مكان صالح للسكن.

في البداية، لم يكن المشروع مخصصا للنساء فقط، إذ أعلنت روبين عنه كمساحة سكنية لأي شخص يزيد عمره على 55 عاما.

لكن بعد تنظيم ورشة عمل لتعليم مجموعة من النساء استخدام الأدوات الكهربائية، تغيرت الفكرة بالكامل.

وتروي روبين: "حضرت نحو 20 امرأة الورشة، وفي إحدى الليالي كنا نجلس معا حول حفرة النار، ومن هنا ولدت فكرة إنشاء مجتمع نسائي خالص".

ويعيش في "عش الطائر" حاليا 12 امرأة، في منازل صغيرة ذات طابع غير تقليدي.

وتتراوح أعمار المقيمات بين 60 و80 عاما، باستثناء امرأة واحدة تبلغ من العمر 33 عاما، في مزيج يعكس تنوع الأجيال داخل المجتمع.

وتختتم روبين حديثها قائلة: "جميع من يعشن هنا جئن من مناطق مختلفة داخل الولاية، التقين بنا، وقررن البقاء، وبعضهن بعن منازلهن واشترين منزلا صغيرا هنا".

