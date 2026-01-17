"مستقبل وطن": الإشادة الأمريكية بدور مصر في غزة تعكس ثقل مصر الدولي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال حزب مستقبل وطن، إنه تابع خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تضمَّن إشادة واضحة بالدور المصري المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب التأكيد على المكانة الدولية التي تحظى بها مصر والرغبة في تعزيز التعاون الاستراتيجي معها.

وأكد حزب مستقبل وطن، في بيان، أن هذا التقدير الدولي يعكس الثقل السياسي والدبلوماسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، ويبرز مكانة القيادة السياسية وقدرتها على التأثير الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي يُعد حجر الزاوية في معادلة الاستقرار بالشرق الأوسط.

وأوضح البيان، أن الجهود المصرية في ملف غزة تمثل نموذجًا للدبلوماسية الحكيمة التي تجمع بين الثبات على المبادئ والقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف؛ بما يسهم في حماية أرواح المدنيين ومنع اتساع دائرة العنف، ويؤكد دور مصر التاريخي كصوت للعقل في منطقة تعاني من اضطرابات متواصلة.

كما شدد حزب مستقبل وطن، على أن التحركات المصرية في ملف مياه النيل تنطلق من رؤية استراتيجية عميقة تدافع عن حق مصر الأصيل في الحياة والتنمية، مع التمسك بالحلول السلمية والتوافقية؛ انطلاقًا من مبدأ راسخ يؤكد أن الموارد المشتركة لا يجب أن تكون أداة للهيمنة أو الإضرار بالآخرين، وأن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري.

وأكد الحزب، أن ما تحظى به القيادة المصرية من تقدير دولي متزايد هو نتاج مباشر لحكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلابة مواقفه، مجددًا دعمه الكامل لتحركات الدولة المصرية، ومشددًا على أن مصر تظل ركيزة التوازن في المنطقة، وحائط الصد الأول في مواجهة الفوضى، وصاحبة الدور المحوري في صنع مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لشعوب الشرق الأوسط وأفريقيا.