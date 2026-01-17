حسام حسن يتحدث عن مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

"هدف ملغي للنسور".. ملخص شوط مصر ونيجيريا الأول في كأس الأمم الأفريقية

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن مباراة الفراعنة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وقال حسن، في تصريحات قبل بداية المباراة: "كنا نلعب منذ بداية البطولة لحصد اللقب، لكن الوصول لنصف النهائي في حد ذاته أمر كبير، وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم".

وأضاف: "اشتغلنا خلال الأيام الماضية، لحصد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا ونختتم مشوارنا في البطولة بأفضل صورة".

وتابع: "سنعمل على التحضير للمرحلة المقبلة بشكل جيد، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 وتوقيت البطولة كان جيد للغاية للتحضير للمرحلة المقبلة".

واختتم حسن تصريحاته: "الوصول لنصف نهائي أمم أفريقيا سيمنح اللاعبين ثقة أكبر، خاصة وأن هناك بعض اللاعبين يشاركون في البطولة لأول مرة وهذا سيمنحهم خبرة كبيرة في كأس العالم".

